Verzia celoplošného testovania na vláde dohodnutá nebola, povedala Cigániková

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2021 - Verzia celoplošného testovania na vláde dohodnutá nebola. V diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedala predsedníčka výboru NRSR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS).Považuje za nešťastné, že to premiér takto odkomunikoval. Strana SaS podľa nej nemá problém so širokoplošným testovaním, avšak požaduje, aby bolo regionálne. SaS podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru na vláde navrhovala, aby sa plošné testovanie robilo len v regiónoch, kde je epidemická situácia najhoršia.Na pondelňajšom rokovaní vlády sa podľa Cigánikovej dohodli ministri len na tom, že treba plošne niečo robiť. "Od SaS zaznela požiadavka na zvýšenie počtu mobilných odberových miest a zároveň požiadavka, aby výtery mohli robiť po zaškolení a absolvovaní praxe aj nezdravotníci, aby mobilných odberových miest mohlo byť viac," dodala.