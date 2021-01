Minister školstva Branislav Gröhling sa svojho magisterského titulu nevzdá

Matovič sa bude riadiť podľa Gröhlinga

Splnil smernice vysokej školy

13.1.2021 - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) sa svojho magisterského titulu nevzdá. Povedal to po stredajšom rokovaní vlády.„Ja som na túto otázku odpovedal viackrát a povedal som nie,“ uviedol. Podotkol, že k tejto téme si dal vypracovať protokol v Českej republike, ktorý zverejnil. Dodal, že tiež zverejnil svoju diplomovú prácu aj s argumentami.Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok 11. januára po tlačovej konferencii po rokovaní vlády pre média povedal, že sa svojho magisterského titulu vzdá vtedy, ak tak urobí aj minister školstva. Išlo o reakciu na výzvu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ).Tá mu zaslala aj predpripravené tlačivo, ktoré stačí podpísať, osvedčiť podpis a poslať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave. K výzve vysokoškolákov sa pripojila aj Nadácia Zastavme korupciu, ktorá k rovnakému kroku vyzvala aj ďalších vrcholových politikov. Okrem Gröhlinga spomenuli predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára, poslankyňu NR SR Petru Krištúfkovú (obaja Sme rodina) a predsedu Slovenskej národnej strany a bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka.„Keďže sme v tom s ministrom školstva spolu, tak urobím presne to isté, čo urobí minister školstva,“ povedal Matovič. Na otázku médií, prečo zmenil svoj postoj a poukazuje na Gröhlinga, odpovedal, že „tak som sa rozhodol“.Podpredsedníčka ŠRVŠ pre vzťahy s verejnosťou Ema Petriková pripomenula, že Matovič ešte 20. septembra 2020 v diskusnej relácii TA3 V politike vyhlásil, že nemá najmenší problém vzdať sa titulu a spraví to hneď, ako to zákon umožní. Parlament následne 4. novembra minulého roka prijal novelu inšpirovanú českou právnou úpravou, ktorá umožňuje absolventovi od 1. januára 2021 vzdať sa nadobudnutého titulu.Denník N 13. júla informoval, že Gröhling mal získať svoj magisterský titul pochybným spôsobom, keďže jeho diplomová práca je podľa média kompilátom s prvkami plagiátu. Gröhling v rozhovore pre agentúru SITA a portál vŠkolstve.sk uviedol, že sa titulu nevzdá pre svoju prácu, keďže pre titul chodil do školy päť rokov a absolvoval jednotlivé skúšky a štátnice. „A ak boli nejaké pochybnosti v rámci mojej prace, kde neboli správne citácie alebo ostatné náležitosti, je mi to veľmi ľúto, ale podľa smernice, ktorá bola v rámci vysokej školy, som splnil všetky kritéria, ktoré tam boli stanovené,“ povedal.