Materská pre otcov sa na Slovensku osvedčila a navyše patrí k najštedrejším politikám svojho druhu na svete

Takmer každý tretí otec popri materskej pracuje

Horšie postavenie žien na trhu práce

27.6.2020 - Materská pre otcov sa osvedčila, odchádza na ňu už každý štvrtý z nich. Vyplýva to z analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.Od roku 2011, keď sa pre otcov legislatívne zatraktívnila možnosť platenej starostlivosti o dieťa, až do polovice roka 2019 si materskú vyskúšali otcovia pri takmer 26-tis. deťoch.Iba za prvých šesť mesiacov minulého roka ju čerpalo 6,5-tisíca otcov. "Keď otcovia idú na materskú, matky do práce nastupujú skôr," uvádza sa v tlačovej správe IFP.Polovica všetkých matiek začne pracovať až po 33 mesiacoch po pôrode. Ak bol otec na materskej, polovica matiek začala pracovať už o 8 mesiacov skôr. Nástup matiek do práce sa odsúva, keď otcovia popri materskej aj pracujú."S rastúcim zárobkom otca popri materskej sa posúva mediánový čas návratu matiek do práce až na 31 mesiacov," upozorňujú analytici IFP. Za prvý polrok minulého roka popri materskej pracoval takmer každý tretí otec. Väčšina z nich však zarobila menej než polovicu svojho predošlého príjmu.Slovenskí otcovia majú nárok na 28 týždňov materskej, počas ktorej im prináleží 75 % ich hrubého príjmu. Slovenská materská tak podľa IFP patrí k najštedrejším politikám svojho druhu na svete. Tieto politiky umožňujú otcom tráviť viac času a vytvárať si intenzívnejší vzťah so svojimi deťmi."Prispievajú tiež k vyrovnávaniu nerovností v deľbe platenej a neplatenej práce matiek a otcov, posilňujú postavenie žien na trhu práce a podporujú rodovú rovnosť," tvrdia analytici.Slovenské ženy majú v porovnaní s mužmi na trhu práce horšie postavenie. Zatiaľ čo zamestnanosť u mužov v roku 2019 dosiahla 80 %, u žien iba 67 %. K nízkej zamestnanosti žien prispievajú ich dlhé materské a rodičovské dovolenky. V porovnaní s inými krajinami v EÚ na Slovensku pracuje najmenej matiek detí do 3 rokov.Dlhé prestávky v práci sa premietajú do nižších príjmov žien. Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 19 % menej než muži, čo je šiesta najvyššia priepasť v odmeňovaní medzi ženami a mužmi v EÚ. "Zlepšeniu fungovania materskej pre otcov by pomohla ďalšia podpora jej využívania prostredníctvom informačnej kampane, zavedenie materskej na čiastočný úväzok či umožnenie jej čerpania na viac častí," dodáva IFP.