Okresný úrad v Čadci bude pre zhoršenú epidemiologickú situáciu fungovať v obmedzenom režime

Zhoršená epidemiologická situácia

Zatvorené základné a materské školy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.6.2020 - Okresný úrad v Čadci bude od 29. júna až do odvolania fungovať v obmedzenom režime. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.Dôvodom je aktuálna zhoršená epidemiologická situácia na Kysuciach. K rozhodnutiu obmedziť prevádzku okresného úradu došlo po zasadnutí krízového štábu a po konzultácii s hlavnou hygieničkou MV SR."V pondelok, utorok a piatok budú stránkové hodiny na úrade od 8:00 do 11:00 a v stredu od 13:00 do 16:00. Štvrtok bude dezinfekčný deň a pracoviská okresného úradu budú verejnosti nedostupné," informoval tlačový odbor ministerstva.Vstup na pracoviská úradu je možný len s prekrytými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk a návštevníci sú povinní riadiť sa pokynmi supervízora. "Verejnosti zároveň odporúčame pred osobnou návštevou úradu uprednostniť elektronické služby a telefonické konzultácie s úradníkmi," dodal tlačový odbor.Od piatku sú v Čadci zatvorené základné a materské školy a nefunguje ani mestská plaváreň. Čadčianska samospráva na základe odporúčania krízového štábu prijala preventívne opatrenia s ohľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v regióne.