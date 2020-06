Strategické uvažovanie Kollára je na amatérskej úrovni, na kauzu diplomovka mal reagovať inak

Otázky koaličných strán

Koalícia bude veľmi lacno bitá

Smeráci zrejme navrhnú odvolávanie

27.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vládne zoskupenie štyroch koaličných strán by malo vydržať pohromade a predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) sa pravdepodobne len tak jednoducho sám od seba druhej najvyššej ústavnej funkcie v štáte nevzdá.Nie je však vylúčené, že koalícia zažije vážny otras v prípade, že parlament bude hlasovať o odvolaní Kollára z postu predsedu Národnej rady SR.Pre agentúru SITA takto zhodnotil aktuálnu situáciu v koalícii politológ a rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej hore Tomáš Koziak po piatkovom vyhlásení Kollára, že pri vypracovaní svojej diplomovky neporušil zákon a nemá sa za čo ospravedlňovať.Koaličným stranám piatkové vyjadrenie Kollára vrátane prísľubu, že nebude používať akademický titul, kým bude v politike, nestačí. Chcú šéfovi parlamentu klásť otázky na rokovaní poslaneckých klubov.Podľa Koziaka predseda parlamentu svojím piatkovýcm stanoviskom neprekvapil a nepovedal nič zásadné, hoci to avizoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti.„Zásadné sa však stalo to, že vládna koalícia ponúkla výhodný terč pre opozíciu a všetkých, ktorí nie sú stotožnení s existenciou súčasnej koalície. Toto sa s ňou povezie až do konca, bude veľmi lacno bitá,“ povedal Koziak.Politológ si myslí, že Kollár mohol na kauzu plagiátu jeho diplomovky reagovať politicky prezieravejšie. Ako ďalej povedal Koziak, mal obetovať post predsedu parlamentu, pričom by na svojom politickom vplyve nič nestratil.„Mohol by povedať, že urobil chybu a pokúsil sa ukázať, ako má vyzerať politická kultúra. Určite by mu to prinieslo body. Ochránil by súčasnú koalíciu, samého seba a investoval by do svojej politickej budúcnosti. Ukázalo sa však, že jeho strategické uvažovanie je na amatérskej úrovni,“ zhodnotil Koziak.V prípade, že Kollár zotrvá na pozícii šéfa parlamentu, opozícia zrejme navrhne jeho odvolanie v pléne parlamentu.Pre agentúru SITA to v uplynulých dňoch pripustili poslanci strany Smer-sociálna demokracia ( Smer-SD Dušan Jarjabek . Hlasovanie o pozícii predsedu parlamentu je zo zákona tajné a môže sa stať, že Kolllár by bol odvolaný na základe podpory časti koaličných poslancov.Podľa Koziaka by mohlo ísť o zásadnú vec v koalícii. „Ješitnosť Borisa Kollára by mohla spôsobiť, že jeho strana Sme rodina z koalície odíde práve preto, že to bude vnímať ako podraz od koaličných partnerov. Určite nebude uvažovať, že poslanci koalície rozhodovali podľa svojho svedomia a vedomia,“ dodal politológ.