Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. októbra 2025

Matica slovenská sa búri proti novele zákona, poslanci podľa nej zasahujú do jej slobody a volieb


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Návrh zákona

Predsedníctvo Matice slovenskej je sklamané, nepriama novela zákona odďaľuje demokratické matičné voľby a zasahuje do jej nezávislého postavenia. Matica Slovenská ...



Zdieľať
526608383_1275026737312051_8450367755569152863_n 676x451 20.10.2025 (SITA.sk) - Predsedníctvo Matice slovenskej je sklamané, nepriama novela zákona odďaľuje demokratické matičné voľby a zasahuje do jej nezávislého postavenia. Matica Slovenská informovala, že s hlbokým sklamaním prijala informáciu, že skupina poslancov jednostranne predložila na rokovanie parlamentu návrh novely zákona o Matici slovenskej, a to ešte v negatívnejšej podobe, ako to bolo pred niekoľkými mesiacmi.

Zákon zasahuje do kľúčových orgánov


„Novela opäť zasahuje do matičnej autonómie, keď okrem iného ustanovuje oddialenie riadnych matičných volieb, ktoré sa majú uskutočniť už 8. novembra v rámci blížiaceho sa Valného zhromaždenia Matice slovenskej,“ upozornilo predsedníctvo s tým, že súčasne sa predlžuje volebné obdobie matičných orgánov o pol roka. Predsedníctvo Matice slovenskej to chápe ako pokus pripraviť pôdu pre politické ovládnutie Matice slovenskej.

Predsedníctvo vysvetlilo, že zákon priamo zasahuje do kreovania troch kľúčových orgánov - výboru, predsedu dozorného výboru a predsedu. „Zmeny sledujú cieľ vylúčiť súčasného predsedu z demokratických volieb. Poľutovaniahodné je, že ide o tzv. nepriamu novelu, ktorá bude schovaná za pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave,“ upozornila Matica slovenská s tým, že návrh bol navyše pripravený bez súčinnosti či konzultácie s volenými orgánmi matičnej ustanovizne.

O návrhu sa vedenie dozvedelo na poslednú chvíľu


Predsedníctvo sa tak domnieva, že ide o účelový krok, ktorý potvrdzuje to, že návrh predložili v piatok a hlasovať sa má už v utorok. Na Maticu slovenskú sa pritom neobrátil žiadny kompetentný orgán a neprebehlo ani žiadne rokovanie s rezortom kultúry.

Kým sa návrh neobjavil v parlamente, netušil o ňom nikto z vedenia Matice slovenskej. „Pripomíname, že podobné zásahy voči Matici si v minulosti dovolil štát počas maďarizácie v Uhorsku (1875) a neskôr v období socializmu (1950 – 1954 a 1973 – 1974),“ dodalo predsedníctvo.

Matica slovenská súčasne zdôraznila, že jej samospráva nie je darom štátu, ale jej prirodzenou a historickou súčasťou. „Národná ustanovizeň vznikla už v čase Uhorska, teda dlho pred vznikom Československej republiky. Matica slovenská nebola založená štátom – a ani mu nepatrí. O jej budúcnosti nerozhodujú politické strany, ale delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej, ktorého riadne konanie plánované na 8. novembra 2025 je ohrozené,“ pripomenulo predsedníctvo a podotklo, že Matica slovenská je v krátkom čase už druhýkrát útokom poslaneckých hier.

Podľa vedenia Matice je nepochopiteľné, že sa tak deje práve vtedy, keď Slovensko potrebuje spájať, nie rozdeľovať. Predsedníctvo tak dúfa, že tento návrh v parlamente odmietnu.


Zdroj: SITA.sk - Matica slovenská sa búri proti novele zákona, poslanci podľa nej zasahujú do jej slobody a volieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Návrh zákona
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nová éra inteligentného bývania: Dreame udáva smer inováciám v domácnosti
<< predchádzajúci článok
Zelenskyj je ochotný zúčastniť sa na samite Trump-Putin v Budapešti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 