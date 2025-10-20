|
Pondelok 20.10.2025
|
20. októbra 2025
Matica slovenská sa búri proti novele zákona, poslanci podľa nej zasahujú do jej slobody a volieb
Predsedníctvo Matice slovenskej je sklamané, nepriama novela zákona odďaľuje demokratické matičné voľby a zasahuje do jej nezávislého postavenia. Matica Slovenská ...
20.10.2025 (SITA.sk) - Predsedníctvo Matice slovenskej je sklamané, nepriama novela zákona odďaľuje demokratické matičné voľby a zasahuje do jej nezávislého postavenia. Matica Slovenská informovala, že s hlbokým sklamaním prijala informáciu, že skupina poslancov jednostranne predložila na rokovanie parlamentu návrh novely zákona o Matici slovenskej, a to ešte v negatívnejšej podobe, ako to bolo pred niekoľkými mesiacmi.
„Novela opäť zasahuje do matičnej autonómie, keď okrem iného ustanovuje oddialenie riadnych matičných volieb, ktoré sa majú uskutočniť už 8. novembra v rámci blížiaceho sa Valného zhromaždenia Matice slovenskej,“ upozornilo predsedníctvo s tým, že súčasne sa predlžuje volebné obdobie matičných orgánov o pol roka. Predsedníctvo Matice slovenskej to chápe ako pokus pripraviť pôdu pre politické ovládnutie Matice slovenskej.
Predsedníctvo vysvetlilo, že zákon priamo zasahuje do kreovania troch kľúčových orgánov - výboru, predsedu dozorného výboru a predsedu. „Zmeny sledujú cieľ vylúčiť súčasného predsedu z demokratických volieb. Poľutovaniahodné je, že ide o tzv. nepriamu novelu, ktorá bude schovaná za pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave,“ upozornila Matica slovenská s tým, že návrh bol navyše pripravený bez súčinnosti či konzultácie s volenými orgánmi matičnej ustanovizne.
Predsedníctvo sa tak domnieva, že ide o účelový krok, ktorý potvrdzuje to, že návrh predložili v piatok a hlasovať sa má už v utorok. Na Maticu slovenskú sa pritom neobrátil žiadny kompetentný orgán a neprebehlo ani žiadne rokovanie s rezortom kultúry.
Kým sa návrh neobjavil v parlamente, netušil o ňom nikto z vedenia Matice slovenskej. „Pripomíname, že podobné zásahy voči Matici si v minulosti dovolil štát počas maďarizácie v Uhorsku (1875) a neskôr v období socializmu (1950 – 1954 a 1973 – 1974),“ dodalo predsedníctvo.
Matica slovenská súčasne zdôraznila, že jej samospráva nie je darom štátu, ale jej prirodzenou a historickou súčasťou. „Národná ustanovizeň vznikla už v čase Uhorska, teda dlho pred vznikom Československej republiky. Matica slovenská nebola založená štátom – a ani mu nepatrí. O jej budúcnosti nerozhodujú politické strany, ale delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej, ktorého riadne konanie plánované na 8. novembra 2025 je ohrozené,“ pripomenulo predsedníctvo a podotklo, že Matica slovenská je v krátkom čase už druhýkrát útokom poslaneckých hier.
Podľa vedenia Matice je nepochopiteľné, že sa tak deje práve vtedy, keď Slovensko potrebuje spájať, nie rozdeľovať. Predsedníctvo tak dúfa, že tento návrh v parlamente odmietnu.
Zdroj: SITA.sk - Matica slovenská sa búri proti novele zákona, poslanci podľa nej zasahujú do jej slobody a volieb © SITA Všetky práva vyhradené.
