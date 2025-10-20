Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Nová éra inteligentného bývania: Dreame udáva smer inováciám v domácnosti


Tagy: Bývanie PR

Vďaka kombinácii elegantného dizajnu a špičkovej technológie si spoločnosť postupne získala verných používateľov, ktorí hľadajú viac než len základné funkcie. No Dreame sa nechystá zastaviť pri tom, čo ...



Zdieľať
new project 15 676x444 20.10.2025 (SITA.sk) - Vďaka kombinácii elegantného dizajnu a špičkovej technológie si spoločnosť postupne získala verných používateľov, ktorí hľadajú viac než len základné funkcie. No Dreame sa nechystá zastaviť pri tom, čo už dosiahla. Naopak – vstupuje do novej, ambicióznej fázy, ktorá má potenciál zásadne zmeniť spôsob, akým domácnosť funguje – kompletne prepojená, intuitívna a riadená cez jedinú aplikáciu.


Tento rok spoločnosť oznámila ďalšiu kapitolu svojho príbehu: uvedenie viac ako 15 nových produktových radov - od klimatizácií s robotickým ramenom až po chladničky s umelou inteligenciou a integrovanou perlivou vodou. Tento posun neznamená len rozšírenie ponuky – ide o nový spôsob uvažovania o tom, ako by mali spotrebiče fungovať. Zatiaľ čo mnohí konkurenti súperia o čo najvyššie parametre alebo pridávajú funkcie, ktoré zostávajú nevyužité, Dreame ide tichšou cestou: intenzívne investuje do výskumu a vývoja, dôsledne počúva používateľov a zameriava sa na drobné, ale významné zlepšenia každodenných rutín.

Vízia Dreame sa čoraz jasnejšie formuje – nejde už len o samostatné inteligentné zariadenia, ale o komplexný, vzájomne prepojený ekosystém, ktorý by mohol jedného dňa zabezpečovať bezproblémový chod celej domácnosti. Predstavte si obývačku, kde sa robotický vysávač ticho presúva po podlahe, zatiaľ čo vzduch v miestnosti sa automaticky upravuje podľa potreby. V kuchyni sa inteligentné spotrebiče starajú o prípravu jedál a uchovávanie potravín v optimálnej čerstvosti, zatiaľ čo na chodbách a oknách pracujú bezdrôtové vysávače a čistiace roboty. Dokonca aj záhrada je automaticky udržiavaná robotickou kosačkou s GPS navigáciou. Všetky zariadenia spolupracujú v harmónii – ticho, intuitívne a ovládané jedinou aplikáciou.

Prístup značky je nezvyčajne metodický. Namiesto toho, aby vývoj produktových funkcií prebiehal výlučne interne, dáva spoločnosť priestor samotným používateľom – tí môžu hlasovať o konceptoch už v počiatočných fázach vývoja, čím zásadne ovplyvňujú smer výskumu a inovácií. Podľa interných údajov až 90 % nových funkcií vzniká práve na základe spätnej väzby od komunity, čo z Dreame robí jednu z mála značiek, ktoré kladú dôraz na skutočné potreby zákazníkov už od začiatku vývoja.

Zároveň však rozvoj spoločnosti zostáva pevne zakorenený v technologických základoch. Kľúčom k jej rastu je zameranie na centrálne technológie, ktoré možno flexibilne nasadzovať v rôznych produktových kategóriách. Príkladom je vysokorýchlostný digitálny motor, ktorý dosahuje až 200 000 otáčok za minútu – kompaktný, ale mimoriadne výkonný komponent využívaný nielen vo vysávačoch, ale aj v sušičoch vlasov, kuchynských zariadeniach či chladiacich systémoch. Ďalšou kľúčovou technológiou je robotické rameno – pôvodne vyvinuté pre presné čistenie, dnes prispôsobené aj pre klimatizácie, práčky alebo varné zariadenia. Namiesto toho, aby v každej kategórii začínala od nuly, Dreame stavia na univerzálnych a škálovateľných technológiách, vďaka čomu dokáže rýchlejšie inovovať, udržať konzistentnú kvalitu naprieč portfóliom a zároveň rozvíjať nové produkty s jasnou víziou a účelom.

Jasným príkladom tohto prístupu je nový rad chladničiek od Dreame. Namiesto toho, aby upútavali pozornosť obrazovkami či zložitými "smart" funkciami, sa sústredia na to podstatné – efektívne uchovávanie potravín. Hoci je tento segment na trhu už dlho etablovaný, mnohé moderné chladničky stále nedokážu spoľahlivo riešiť základný problém – zachovanie čerstvosti. Naopak, často prichádzajú s prebytočnými funkciami a komplikovaným ovládaním, ktoré používateľom neprinášajú skutočnú hodnotu.

Keď sa Dreame pustila do tejto tradičnej kategórie, dôkladne preskúmala reálne potreby používateľov – a zistila, že tí nehľadajú efektné vychytávky, ale najmä spoľahlivosť, menej potravinového odpadu a istotu, že potraviny zostanú dlhšie čerstvé. Výsledkom je nová séria chladničiek s AI chladiacim systémom, ktorý minimalizuje stratu vody a živín, čo je typické pre bežné chladiace technológie.

S rastúcim portfóliom produktov rastie aj samotná spoločnosť Dreame. Počet zamestnancov sa globálne rozšíril z 8 000 na 12 000, pričom takmer 1 000 z nich tvorí nový tím zameraný na automobilový segment pod značkou Dreame Auto – ambiciózny projekt, ktorý naznačuje expanziu značky aj za hranice domácnosti. Európa, v ktorej Dreame dosiahla svoje prvé výrazné úspechy, zostáva kľúčovým trhom, s pokračujúcimi investíciami a intenzívnym náborom.

Z pohľadu financií je rast značky neprehliadnuteľný. Za posledné dva roky Dreame Technology preukázala dôveru vo svoju dlhodobú víziu prostredníctvom rozsiahlych strategických investícií. Zakladateľ a CEO Yu Hao spolu so spoločnosťou investoval približne 5 miliárd jüanov (cca 702 miliónov USD) do spätného odkúpenia akcií, čím zvýšil svoj podiel z 45 % na 70 %. Tento krok jasne signalizuje pevné presvedčenie o budúcom raste. Dôkazy sú zreteľné – príjmy za prvú polovicu roku 2025 už prekonali celkové tržby za celý rok 2024. Dreame dnes pôsobí vo viac ako 100 krajinách a regiónoch a má zastúpenie vo viac než 6 000 kamenných predajniach po celom svete, čím si upevnila pozíciu globálneho lídra v oblasti inteligentnej domácnosti.

V odvetví, kde sa často striedajú obdobia veľkého ošiaľu s fázami stagnácie, sa Dreame vydáva vlastnou cestou. Nesnaží sa šokovať za každú cenu, ani slepo neškáluje jeden úspešný produkt do krajnosti. Namiesto toho stavia svoju stratégiu premyslene, postupne – vrstvu po vrstve – smerom k vízii inteligentnej domácnosti, kde technológie nenápadne a navzájom prepojene slúžia.

A hoci ide zatiaľ len o začiatok tejto vízie, posledné roky jasne ukazujú, že Dreame nerastie len v číslach – postupne mení samotné očakávania toho, čím môže značka inteligentných technológií pre domácnosť byť.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nová éra inteligentného bývania: Dreame udáva smer inováciám v domácnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bývanie PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Inšpekcia vyšetruje nitrianskeho šéfa polície v súvislosti s nehodou Gašpara, Holečková bola vo veci vypovedať
<< predchádzajúci článok
Matica slovenská sa búri proti novele zákona, poslanci podľa nej zasahujú do jej slobody a volieb

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 