|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vendelín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. októbra 2025
Zelenskyj je ochotný zúčastniť sa na samite Trump-Putin v Budapešti
Tagy: Budapešť samit vojna na Ukrajine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že je pripravený pripojiť sa k ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi a šéfovi ...
Zdieľať
20.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že je pripravený pripojiť sa k ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi a šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi na ich samite v Maďarsku, ak bude pozvaný.
Trump a Putin uviedli, že sa stretnú v maďarskom hlavnom meste, pravdepodobne o niekoľko týždňov, keďže americký líder sa naďalej snaží sprostredkovať mierovú dohodu o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine.
„Ak budem pozvaný do Budapešti – ak to bude pozvanie vo formáte, v ktorom sa stretneme traja alebo, ako sa to nazýva, kyvadlová diplomacia, keď sa prezident Trump stretne s Putinom a prezident Trump sa stretne so mnou – potom s jedným alebo druhým formátom budeme súhlasiť,“ povedal Zelenskyj v pondelok novinárom.
Ukrajinský prezident však kritizoval výber Maďarska ako miesta stretnutia. Budapešť totiž má s Kyjevom napätý vzťah a je považovaná za najväčšieho sympatizanta Kremľa v Európskej únii.
„Neverím, že premiér, ktorý blokuje Ukrajinu všade, môže urobiť niečo pozitívne pre Ukrajincov alebo poskytnúť vyvážený príspevok,“ povedal Zelenskyj s odkazom na maďarského lídra Viktora Orbána.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj je ochotný zúčastniť sa na samite Trump-Putin v Budapešti © SITA Všetky práva vyhradené.
Trump a Putin uviedli, že sa stretnú v maďarskom hlavnom meste, pravdepodobne o niekoľko týždňov, keďže americký líder sa naďalej snaží sprostredkovať mierovú dohodu o ukončení ruskej vojny proti Ukrajine.
„Ak budem pozvaný do Budapešti – ak to bude pozvanie vo formáte, v ktorom sa stretneme traja alebo, ako sa to nazýva, kyvadlová diplomacia, keď sa prezident Trump stretne s Putinom a prezident Trump sa stretne so mnou – potom s jedným alebo druhým formátom budeme súhlasiť,“ povedal Zelenskyj v pondelok novinárom.
Ukrajinský prezident však kritizoval výber Maďarska ako miesta stretnutia. Budapešť totiž má s Kyjevom napätý vzťah a je považovaná za najväčšieho sympatizanta Kremľa v Európskej únii.
„Neverím, že premiér, ktorý blokuje Ukrajinu všade, môže urobiť niečo pozitívne pre Ukrajincov alebo poskytnúť vyvážený príspevok,“ povedal Zelenskyj s odkazom na maďarského lídra Viktora Orbána.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj je ochotný zúčastniť sa na samite Trump-Putin v Budapešti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Budapešť samit vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Matica slovenská sa búri proti novele zákona, poslanci podľa nej zasahujú do jej slobody a volieb
Matica slovenská sa búri proti novele zákona, poslanci podľa nej zasahujú do jej slobody a volieb
<< predchádzajúci článok
Pracoviská krízových riadení na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut, vyšli na milión eur – VIDEO
Pracoviská krízových riadení na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut, vyšli na milión eur – VIDEO