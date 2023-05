Matovič by sa na mieste progresívcov, SaS a Demokratov hanbil, ani ďalších 24 hodín im nedolialo svedomie

Ani Mečiar to neurobil

Vedia si schôdzu predstaviť v lete

Tarabov návrh zákona

30.5.2023 (SITA.sk) - Ďalších 24 hodín poslancom z demokratickej časti politického spektra „nedolialo" svedomie. Ako ďalej skonštatoval líder hnutia Igor Matovič na utorkovej tlačovej besede, ani Vladimír Mečiar si nedovolil to, čo hnutie Progresívne Slovensko , strana Sloboda a Solidarita (SaS) „Ani Mečiar ani raz neurobil to, že by nechal rokovať svojich kolegov o 40 návrhoch či novelách zákonov, prebehli by komplet rozpravy a na konci by zneužil svoju moc a väčšinu v parlamente, že by zablokoval hlasovanie o týchto návrhoch. A dupľom s tým, že tak znemožňuje možnosť prijatia týchto zákonov počas konkrétneho volebného obdobia," uviedol Matovič.Dodal, že na mieste spomenutých strán by sa hanbil. Aktuálne nevedel povedať, či hnutie bude iniciovať ďalšiu mimoriadnu schôdzu, v prvom rade sa musia poradiť v rámci poslaneckého klubu.Zároveň neakceptuje výhovorky, že keď rozhodne väčšina v parlamente, automaticky je to demokratické.„Automaticky, keď väčšina rozhoduje, každé to rozhodnutie je demokratické? Keď väčšina, 95 percent ľudí vo fašistickom Nemecku súhlasila s vraždením Židov v referende, tak to bolo demokratické?," spýtal sa líder OĽaNO.Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová i predseda Demokratov Eduard Heger v utorok pre médiá uviedli, že si vedia predstaviť zvolanie mimoriadnej schôdze v lete, na ktorej by sa návrhy v prvom čítaní z júnovej schôdze schválili. Matovič tvrdí, že je to jedna z možností, ktorú zvažujú.„Samozrejme, videli ste, ako pristúpili naši kolegovia k reparátu a neboli ochotní zvolať mimoriadnu schôdzu. Verte tomu, že nebudú ochotní zvolať mimoriadnu schôdzu niekedy v lete. Už dopredu viem, že to dopadne tak isto," skonštatoval.Mimoriadnu 93. parlamentnú schôdzu poslanci v utorok na dvakrát neotvorili a predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) ju preto ukončil.Poslanci hnutia OĽaNO a priatelia pôvodne požiadali o zvolanie mimoriadnej 92. schôdze so zvyšnými bodmi programu 90. riadnej parlamentnej schôdze.Strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Demokrati však poukázali na to, že do schôdze je zaradený aj návrh nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu (Život-NS), ktorý chce „prakticky zrušiť špeciálnu prokuratúru".Klub OĽaNO následne svoj návrh stiahol a prišiel s novým návrhom programu, ktorý obsahuje len materiály z dielne OĽaNO a nedorokované vládne návrhy. Ani mimoriadnu 93. schôdzu sa však v pondelok na dva pokusy nepodarilo otvoriť.