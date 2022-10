Pravdepodobným motívom je nenávisť, hovorí Lipšic o streľbe na Zámockej ulici v Bratislave

Video: Zásah polície po streľbe na Zámockej ulici

Video: Pátranie po páchateľovi streľby na Zámockej ulici

13.10.2022 - Podľa špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica orgány činné v trestnom konaní v súvislosti so stredajšou streľbou na Zámockej ulici v Bratislave v súčasnosti vypočúvajú svedkov a vykonávajú ďalšie úkony, aby skutok mohol byť čo najkomplexnejšie vyšetrený.Zároveň povedal, že pravdepodobným motívom činu Juraja K. je nenávisť. „Nič nenasvedčuje tomu, že by ich (obete, pozn. SITA) poznal," uviedol Lipšic. Doplnil, že všetko nasvedčuje tomu, že príčinou smrti strelca bola samovražda.Zároveň Lipšic zdôraznil, že slová majú svoju váhu a vážnosť. Preto by sa podľa neho verejne činné osoby mali zamyslieť nad tým, či eskalácia vášní voči komukoľvek nemôže priviesť niektorých jedincov v slabej chvíli ku skutkom.