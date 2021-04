Matovič chce naďalej vládnuť Slovensku ako sultán, Hlas kritizuje expremiérovu cestu do Moskvy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Cesta ministra financií SR OĽaNO ) do Moskvy a Budapešti potvrdzuje podľa strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) pokračovanie jeho vládnutia. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková . Doplnila, že Hlas-SD naďalej považuje za skutočné riešenie situácie na Slovensku predčasné parlamentné voľby a nový mandát od ľudí pre budúcu vládu.„Minister financií priamo zasiahol do kompetencií ministra zahraničných vecí, ministra zdravotníctva a úplne poprel akúkoľvek autoritu nového predsedu vlády. Je úplne neprijateľné, aby sa dotknutí ministri, ale aj koaliční partneri, tvárili, že takýto prístup je v poriadku,“ konštatovala strana Hlas-SD. Matovič chce podľa nej naďalej vládnuť Slovensku ako „sultán“ bez akýchkoľvek pravidiel a vytvárať konflikty vo vláde a v celej krajine.Tlačový odbor ministerstva financií informoval, že Matovič sa vo štvrtok v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrievom. Rokovanie sa bude týkať vakcíny Sputnik V . Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko. Ivan Korčok Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (nom. SaS) na štvrtkovej tlačovej konferencii ozrejmil, že sa o ceste Matoviča do Moskvy dozvedel v stredu 7. apríla od slovenského veľvyslanca v Moskve. V piatok 9. apríla by mal Matovič pracovne navštíviť aj Budapešť.