Navaľného zdravotný stav sa rýchlo zhoršuje, vo väzení stráca cit v nohách aj dlaniach

Dozorcovia nereagujú na sťažnosti právnikov

Politicky motivované odsúdenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zdravotný stav uväzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného sa zhoršuje. Oznámil to jeho právnik s tým, že Navaľný začína strácať cit v nohách a rukách, informuje spravodajský portál BBC.Navaľný, ktorého súd poslal na dva a pol roka do trestaneckej kolónie, má podľa právnika Vadima Kobzeva dve vysunuté platničky. „Alexej chodí sám. Pri chôdzi cíti bolesť. Je veľmi znepokojujúce, že jeho ochorenie sa jasne zhoršuje v zmysle, že stráca cit v nohách, dlaniach a zápästiach," napísal na sociálnu a mikroblogovaciu sieť Twitter Kobzev, ktorý Navaľného navštívil v stredu.Štyridsaťštyriročného Navaľného už v tomto týždni presunuli na zdravotné oddelenie väzenia s príznakmi respiračného ochorenia. Sťažoval si pritom na pretrvávajúci kašeľ a zvýšenú teplotu. Navaľný tiež ešte minulý týždeň začal držať protestnú hladovku požadujúc riadnu liečbu pre akútnu bolesť chrbta a nôh. Podľa právnika každý deň schudne približne jeden kilogram.Navaľného právnici ho navštevujú vo väzbe a pomáhajú mu zverejňovať príspevky na sociálnych médiách. Podľa nich v kolónii nie sú lekári a zdravotné oddelenie tam vedie jediný záchranár. Právnička Oľga Michailová pre nezávislú televíziu Dožď povedala, že Navaľný je v zlom stave. Úrady podľa nej nepomáhajú jeho situácii a väzenská služba nereaguje na sťažnosti právnikov.V pondelok Navaľný prostredníctvom Instagramu informoval, že v trestnej kolónii, kde ho väznia, už troch ľudí z jeho jednotky previezli do nemocnice s tuberkulózou. Ruská väzenská správa to však odmieta.V trestnej kolónii skončil Navaľný po tom, ako ho vo februári odsúdili na 2,5 roka väzenia za to, že počas zotavovania sa z otravy v Nemecku podľa súdu porušil pravidlá podmienečného odsúdenia z roku 2014. Vtedy mu dali za vinu spreneveru, ktorá však bola podľa Navaľného vyfabrikovaná. Odsúdenie je široko vnímané ako politicky motivované.