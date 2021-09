Matovič chce vykolíkovať ihrisko a dostať Kollárovo hnutie na palubu boja proti korupcii

Jasné kompetencie pre prokuratúry

Nová policajná inšpekcia?

Po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR premiér Eduard Heger (OĽaNO) 16. septembra ohlásil vznik odbornej pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť návrhy zmien vo fungovaní polície, prokuratúry a súdov. Vlnu politických reakcií vyvolalo zadržanie štyroch vyšetrovateľov NAKA policajnou inšpekciou. Tá zadržala aj vlastného dočasného šéfa. Obvinení sú zo zneužitia právomoci vereného činiteľa a marenia spravodlivosti.

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Novovzniknutá Pracovná skupina pre obnovu dôvery v právny štát bude zasadať osem hodín každý jeden deň dovtedy, kým sa situácia nevyrieši. Povedal to predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič pred pondelkovým prvým rokovaním skupiny.Predpokladá, že o pár dní bude známy výsledok rokovania. Stanovisko Igora Matoviča poskytol hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.„Pre očistu, ktorú Slovensko nevyhnutne potrebuje, potrebujeme v prvom rade garantovať odvážnym vyšetrovateľom a prokurátorom, že môžu ísť po krku zbohatlíkom, ktorí roky rozkladali Slovensko,“ pokračoval Matovič.Považuje za potrebné vyhradiť jasné kompetencie generálnej a špeciálnej prokuratúre. „Keď chceme zabrániť vojne v ozbrojených silách a rivalite medzi špeciálnou a generálnou prokuratúrou, tak by bolo veľmi dobré vykolíkovať ihrisko generálnej prokuratúre a vykolíkovať ihrisko špeciálnej prokuratúre,“ doplnil.Líder hnutia OĽaNO zdôraznil, že jedným zo základných krokov k dosiahnutiu spravodlivosti je zrušenie „čarovného“ paragrafu 363 Trestného poriadku . Na ten sa podľa Matoviča v súčasnosti spoliehajú všetci „vagabundi“.Matovič zároveň doplnil, že urobí všetko pre to, aby hnutie Sme rodina dostal na palubu boja proti korupcii. „Cieľom je, aby sme sa dohodli na zmenách spoločne a aby sme ubezpečili Sme rodina, že tieto zmeny nie sú namierené proti niekomu, ale sú za očistu a za spravodlivosť pre každého. Je úplne jedno, či pred tým súdom skončím ja, náš minister, alebo Fico, alebo niekto iný, ale aby každý jeden mal garantovaný spravodlivý proces,“ uviedol.Zároveň dodal, že predmetom riešenia novej skupiny bude aj policajná inšpekcia. „Je tam podľa všetkého brloh ľudí, ktorých si tam svojho času dosadili Robert Kaliňák Denisou Sakovou na to, aby sa tvárili, že policajný zbor nie je zneužívaný nitrianskou mafiou. Skutočnosť však poznáme všetci,“ uzavrel.