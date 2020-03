Vydajte sa hľadať prácu vlakmi ZSSK a ušetrite 50 % cestovného

Kariérny veľtrh sa uskutoční 4. a 5. marca 2020 v hlavnom meste



Zastavte sa v našom stánku a cestu späť máte bezplatne



2.3.2020 (Webnoviny.sk) -Stovky vystavovateľov, skvelých spíkrov, workshopy, testovania a nekonečno príležitostí. To sú spoločné menovatele v poradí už 11. ročníka kariérneho veľtrhu Profesia days. Jeho súčasťou bude aj tento rok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a už tradične predstaví záujemcom širokú paletu pracovných príležitostí.Bratislavské výstavisko Incheba sa 4. a 5. marca 2020 opäť naplní bohatým programom a množstvom aktivít, ktoré budú sprevádzať ľudí hľadajúcich si zamestnanie. Národný dopravca svoje rady rád rozšíri o rušňovodičov, vlakvedúcich, mechanikov, posunovačov a mnoho ďalších pozícií. Cestovať na veľtrh vlakmi ZSSK sa navyše oplatí, na spiatočnom cestovnom totiž ušetríte až polovicu.Pri nákupe cestovného lístka oznámte v pokladnici ZSSK, že máte záujem využiť akciu VLAKOM NA PROFESIA DAYS 2020 (predpredaj je spustený od 11. 2. 2020). Cena spiatočného lístka sa vtedy rovná jednosmernému cestovaniu. Lístok na cestu späť platí jedine s pečiatkou od ZSSK, ktorú získate v našom stánku priamo na veľtrhu. Akciu je možné uplatniť si na vnútroštátne vlaky ZSSK do 2. triedy, 1. trieda, miestenky, lôžka a ležadlá sa v prípade záujmu dajú dokúpiť. Vlaky EuroCity a SuperCity sa dajú využiť s príplatkom 1 €, do vlakov InterCity je nutné zakúpiť si doplatok.Organizátorom podujatia je spoločnosť Profesia , ktorá prevádzkuje najväčší slovenský pracovný portál. Medzi zaujímavých spíkrov, ktorí na veľtrhu práce vystúpia, patrí napríklad Vladimír Furdík, slovenský kaskadér, ktorý sa dostal na plátna hollywoodskych veľkofilmov, blogerka Kristína Tormová, šéf investigatívneho tímu Marek Vagovič, bývalý hokejový reprezentant Boris Valábik či legendárna Gizka Oňová.Informačný servis