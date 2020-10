Matovič láka zdravotníkov na celoplošné testovanie, za víkend môžu získať vysoký príplatok (video)

Na tlačovej konferencii to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). „Nikdy štát neplatil takto motivačne,” povedal Matovič s tým, že dôvodom je fakt, že sa mnohí ľudia snažia plošné testovanie sabotovať.

Príplatok v najbližšej výplate

„Túžim po tom, aby sme v sobotu ráno spustili všetky odberné miesta,” povedal premiér s tým, že mnohí dobrovoľníci boli doteraz prihlásení aj pre pracovnú vyťaženosť len na jeden deň. V tejto súvislosti zdravotníkov poprosil, aby zozbierali všetky sily.

Príplatok sa podľa Matoviča bude týkať aj zdravotníkov, ktorí sú už na testovanie prihlásení. Vyplatený by podľa neho mal byť k najbližšej výplate, teda v decembri za november, keďže nadchádzajúci víkend končí prvého novembra.

Celá Európa čaká na výsledok testovania

Matovič zdôraznil, že štát by mohol pristúpiť aj k povinnej mobilizácii zdravotníkov, on sa však obáva, že by na to doplatili ľudia. „Nám ide o to, aby ten výter bol urobený čo najlepšie,” povedal s tým, že cieľom je zachraňovať zdravie a životy. „Teraz je chvíľa, aby sme sa zomkli,” zdôraznil. Kritizoval pritom niektorých opozičných politikov, ktorí podľa neho „chcú na tom politicky ryžovať”.

Premiér zároveň uviedol, že plošné testovanie bude aj témou videosamitu predstaviteľov Európskej únie. „Celá Európa čaká, akým spôsobom zvládneme plošné testovanie,” dodal.





