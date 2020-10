Naď potrebuje zdravotníkov na celoplošné testovanie a nevylučuje ani mobilizáciu (video)

Vážny problém

Ozbrojeným silám SR (OS SR) sa podľa neho spoločne so samosprávami a ďalšími organizátormi podarilo zabezpečiť logistické a materiálne zabezpečenie celoplošného testovania. Rezort obrany potrebuje ešte na oba dni testovania približne 2 až 3-tisíc zdravotníkov, ktorí môžu robiť stery.

Šéf rezortu obrany uviedol, že od stredy popoludnia do dnešného rána sa na pomoc prihlásilo 1 100 ľudí a vo väčšine to bol zdravotnícky personál.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Stále je to vážny problém, stále potrebujeme viac zdravotníkov. Potrebujeme zdravotníkov, ktorí môžu robiť samotné stery a potrebujeme tých, ktorí ich aj môžu vyhodnocovať,“ zdôraznil Naď s tým, že sú pripravení na to, aby mobilizovali vybraný personál v niektorých regiónoch, ak to bude nevyhnutné.

Budú veľmi konkrétne povolávať

Minister obrany to vyhodnotí vo štvrtok popoludní, keď zistí, ako sa napĺňajú jednotlivé pozície a následne sa spojí s predsedom vlády SR Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO).

Na Slovensku je celkovo 93-tisíc zdravotníckych pracovníkov. „Stále verím, že z 93-tisíc sa nájde 15 až 20-tisíc zdravotníkov, ktorí budú chcieť prísť pomôcť. Ak budeme vidieť, že je v niektorých regiónoch vážny problém, tak budeme veľmi konkrétne povolávať takpovediac so služby tých, ktorí sú v jednotlivých regiónoch potrební,” uviedol.

Minister obrany ešte očakáva veľkú pomoc od súkromných nemocníc, ktoré vyčleňujú personál na celoplošné testovanie.

Zabezpečujú ochranné pomôcky

OS SR sa podarilo spoločne so samosprávami a ďalšími organizátormi zabezpečiť logistickú a materiálnu pripravenosť testovania. Od štvrtku do soboty budú do regiónov prevážať materiál, testy či certifikáty. Minister sa ohradil voči predsedovi Slovenskej lekárskej komory Marianovi Kollárovi, ktorý povedal, že sa budú míňať ochranné pomôcky a potom budú chýbať v nemocniciach.

„Opäť klamal. Zabezpečujeme aj my ako rezort obrany ochranné pomôcky z iných zdrojov a každú jednu, čo spotrebujeme teraz, nahradíme tak, aby nič nechýbalo,” dodal.

Naď tiež potvrdil, že už zabezpečili dostatočný personál OS SR, policajného zboru, finančnej správy, Hasičského a záchranného zboru a aj vo väčšine prípadov aj v rámci samosprávy.

Na Slovensku bude v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra od 7:00 do 22:00 celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19.