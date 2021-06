Matovič: Lengvarský by mal mať plán, čo s nevyužitými vakcínami

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) by mal vypracovať plán, ako Slovensko naloží s nevyužitými vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Požiadal ho o to minister financií Igor Matovič (OĽANO).





Slovensku podľa Matoviča môže hroziť, že mu ostanú milióny vakcín proti ochoreniu COVID-19. "Pred dvoma týždňami som žiadal ministra zdravotníctva, aby predložil jasný písomný plán, akým spôsobom bude Slovensko nakladať s vakcínami, ktoré by nám potenciálne mohli ostať, komu ich chceme predať," uviedol Matovič po stredajšom rokovaní vlády. Nechce, aby sa stalo, že sa nenájdu kupcovia a v chladničkách ostanú preexspirované vakcíny.Na očkovanie vakcínou Sputnik V zatiaľ rezort zdravotníctva eviduje asi 3000 záujemcov. Matovič si myslí, že "po obrovskej trojmesačnej kampani proti Sputniku je to obrovský úspech". Na margo vekového obmedzenia na očkovanie poznamenal, že v 60 krajinách svete nie je vekové obmedzenie pre Sputnik. Na Slovensku sa ním môžu očkovať ľudia vo veku od 18 do 60 rokov. "Skôr to je otázka na ministerstvo zdravotníctva, prečo je na Slovensku obmedzenie a prečo v 60 krajinách nie je," skonštatoval.Matovič požiadal Lengvarského aj o plán v prípade mobilných odberových miest (MOM) na testovanie na ochorenie COVID-19. Chce vedieť, prečo ešte nie sú zrušené, ako sú vyťažené, prečo bolo zrušených 120 MOM, pretože v nich ide o desiatky miliónov eur.Ministerstvo už skôr avizovalo, že mobilné odberové miesta na antigénové testovanie majú zmluvy platné do konca júna. Plánuje vyhlásiť výberové konania s tým, že počet MOM bude reflektovať aktuálnu epidemiologickú situáciu.