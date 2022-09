Matovič má vďaka návrhu PS šancu na reparát pri úprave paragrafu 363, mal by to využiť v prospech Slovenska a spravodlivosti

Šanca na reparát

Mimoriadne nebezpečná spolupráca

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií a predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič má vďaka návrhu Progresívneho Slovenska (PS) šancu na reparát pri úprave paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorý je momentálne v NR SR, píše v tlačovej správe hovorca hnutia Radovan Choleva Poslanci Národnej rady SR (NR SR) totiž v stredu 21. septembra neposunuli do druhého čítania návrh na úpravu zákona paragrafu 363 Trestného poriadku. Za schválenie návrhu v prvom čítaní hlasovalo 72 z prítomných 144 poslancov. Na posunutie návrhu do ďalšieho legislatívneho procesu tak chýbal jeden hlas.Cieľom úpravy bolo, aby jeho znenie zodpovedalo pôvodnému zmyslu, čím by sa mala odstrániť nezákonnosť v prípravnom konaní. Podľa poslancov sa touto úpravou malo zlepšiť dodržiavanie zákazu negatívnych pokynov, ktoré sa obchádzajú využitím paragrafu 363 Trestného poriadku.„Náš návrh ponúkame ako šancu na reparát pre tých, ktorým záleží na právnom štáte. Na schválenie stačí jeden hlas navyše, ktorý má predseda OĽaNO aj vo svojom poslaneckom klube,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka Šimečka verí, že pri ďalšom hlasovaní poslanci a poslankyne, obzvlášť z hnutia OĽaNO, zabránia opakovaniu tohto scenára. „Spolupráca Kollára, Pellegriniho a fašistov je pre demokraciu mimoriadne nebezpečná. Je to práve Igor Matovič, kto sa vo svojich statusoch neustále oháňa spájaním sa s mafiou. Chceme veriť, že urobí všetko pre to, aby šancu na reparát, ktorú vďaka nášmu návrhu má, využil v prospech Slovenska a spravodlivosti,“ doplnil Šimečka.Spresnenie podmienok a obmedzenie paragrafu 363 žiadajú aj Nadácia Zastavme korupciu VIA IURIS. „Náš návrh ich požiadavky reflektuje a upravuje paragraf 363 tak, aby mal generálny prokurátor po novom zúžený priestor na svojvôľu, jasne vymedzené kompetencie a nerozhodoval o beztrestnosti kohokoľvek s konečnou platnosťou,“ dodal Branislav Vančo , člen predsedníctva a expert PS pre oblasť spravodlivosti.