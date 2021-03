Matovič navrhol Hegerovi výmenu funkcií, z premiéra môže byť minister financií (video)

aktualizované 28. marca 2021, 19:00



Heger požiada o podporu SaS a Za ľudí

Kollár víta Matovičov krok

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ospravedlnenia zo strany Remišovej

SaS prijíma Hegerovu ponuku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.3.2021 (Webnoviny.sk) -Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) ponúkol svoju funkciu ministrovi financií Eduardovi Hegerovi (OĽaNO). Z Matoviča sa stane šéf rezortu financií. Oznámil to na nedeľnej tlačovej konferencii.Zároveň sa ospravedlnil ľuďom za tri týždne hádok. Doplnil, že berie späť požiadavky na stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ocenil, že strana Za ľudí splnila podmienky a Mária Kolíková odstúpila z postu ministerky spravodlivosti a Juraj Šeliga končí vo funkcii podpredsedu parlamentu.Heger výzvu podľa svojich slov prijíma. Teraz pôjde na predsedníctvo strany Za ľudí, aby požiadal o podporu klub aj stranu. Tiež chce požiadať predsedu SaS Richarda Sulíka o stretnutie s poslaneckým klubom, kde ich chce rovnako požiadať o podporu.„Ak získam podporu, zajtra (v pondelok 29. marca, pozn. SITA) oslovím pani prezidentku so žiadosťou o stretnutie, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe,” dodal. Podporu poslaneckého klubu hnutia Sme rodina už má.Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) víta Matovičov krok, ktorým sa ukončí táto kríza v koalícii, „ktorou sme nechtiac traumatizovali celé Slovensko”. Šéf parlamentu verí, že sa zomknú a budú to ťahať spolu ďalej.„Mrzí ma, že sa táto vláda zasekla pre personálne požiadavky a chcem za seba vyhlásiť, že ak by sme mali znova v budúcnosti traumatizovať spoločnosť hádkami pre personálne výmeny, tak by som z tohto miesta chcel povedať, že hnutie Sme rodina sa na tomto zúčastňovať nebude,” zdôraznil.Ak neprídu partneri s návrhmi na pomoc ľuďom, ale opäť budú riešiť personálne veci, „tak sa zbalíme a z takejto vládnej koalície odídeme”.Aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová ocenila „štátnické rozhodnutie Igora Matoviča, ktoré dáva koalícii šancu na nový začiatok.”Podľa nej zbytočné konflikty v koalícii škodia Slovensku a počas pandémie sú urážkou občanov bez ohľadu na to, či prebiehajú v parlamente, vo vláde alebo na koaličných radách.„Chcela by som sa všetkým občanom ospravedlniť, že táto kríza trvala tak veľmi dlho,” dodala s tým, že jej záleží, aby táto koalícia pokračovala.Strana Sloboda a Solidarita je pripravená vrátiť sa do vlády a pokračovať v práci, v ktorej prestala. Reagovala tak na tlačovú konferenciu premiéra Igora Matoviča. Stanovisko liberálov poskytol hovorca Ondrej Šprlák SaS dnešný krok Igora Matoviča oceňuje. „Veríme, že po jeho volebnom výsledku to nebolo ľahké rozhodnutie. Prijímame ponuku Eduarda Hegera,” doplnili liberáli.