Merkelovej koalícia vedie v predvolebných prieskumoch len tesne, na päty jej šliape Strana zelených

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami v Nemecku získala koalíc ia Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej a bavorských kresťanských demokratov podporu 25 percent hlasov.Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktoré zverejnil nedeľník Bild am Sonntag. Za konzervatívcami mierne zaostáva Strana zelených, ktorej by odovzdalo hlas 23 percent voličov. Ľavicoví sociálni demokrati sú na treťom mieste s podielom 17 percent hlasov.