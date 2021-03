Preprava testov a ďalšieho zdravotníckeho materiálu na boj proti COVID-19 vyjde na 405-tisíc eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.3.2021 - Zabezpečenie prepravy materiálu v súvislosti s bojom proti pandémii ochorenia COVID-19 má rezort vnútra vyjsť na 405-tisíc eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Prepravu by podľa oznámenia mala zabezpečovať spoločnosť IGGY-TRADE s.r.o.„Odbor dopravy požaduje zabezpečenie prepravy materiálu v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 a to z dôvodu obmedzených možností vozového parku pri preprave zdravotníckeho materiálu (testy) a ďalšieho materiálu, pričom verejný obstarávateľ nie je schopný túto možnosť zabezpečovať pre celé územie SR," uviedlo ministerstvo vnútra.Z dôvodu povinnosti zabezpečiť rozvoz zdravotníckeho a ďalšieho materiálu v súvislosti s celoplošným alebo regionálnym testovaním vznikla podľa rezortu potreba zazmluvniť prepravnú spoločnosť disponujúcu chladiarenskými vozidlami s možnosťou vykurovania, aby nedochádzalo k znehodnoteniu materiálu.„Vozidlá, ktoré budú tento materiál prevážať, musia mať FRC certifikát (nadstavba so zosilnenou izoláciou na prepravu mrazeného tovaru, pozn. SITA) s vyhodnocovačom teplôt, nakoľko každý druh materiálu sa má prevážať pri inej teplote," zdôraznil rezort.Ministerstvo zmluvu na prepravu uzavrelo na obdobie desiatich mesiacov, prípadne do vyčerpania daného finančného limitu. Prevoz materiálu by mal zodpovedať približne 225-tisíc odjazdeným kilometrom.