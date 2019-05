Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje rast celoročne o 3,8 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) – Slovenská ekonomika porastie v 2. štvrťroku medziročne o 3,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) a za celý rok 2019 potom o 3,8 % HDP. Vyplýva to z májovej krátkodobej prognózy ekonomiky, ktorú v pondelok zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) na sociálnych sieťach. Prognóza zároveň upozorňuje na riziká rastu, ktorými sú najmä slabší vývoz a nenaplnené predpoklady zrýchľujúcej sa spotreby domácností.HDP by podľa prognózy mal vzrásť medziročne o 3,7 % aj v 3. štvrťroku.uviedla RRZ. Za 1. štvrťrok slovenská ekonomika podľa Štatistického úradu SR vzrástla medziročne rovnako o 3,7 %.Kancelária RRZ upozornila na to, že rast HDP bol za posledné štvrťroky pod očakávaniami prognózy VpMP z dôvodu nižšej úrovne čistého vývozu z konca roku 2018. Najväčšie riziko na druhý štvrťrok 2019 vidí RRZ v zahraničnom obchode najmä pre nižšie vývozy. "spresnila RRZ v prognóze.Zmiešané signály okolo spotrebnej aktivity poskytli posledné mesačné údaje na odhad spotreby domácností. Zatiaľ čo sentiment spotrebiteľov vykazoval prudké výkyvy, z pohľadu maloobchodníkov sa očakávania objednávok mierne zhoršovali. Modelové odhady medzikvartálneho rastu spotreby domácností na druhý štvrťrok sa zhoršili z 0,91 % na 0,78 %, čo je však stále medziročný rast o tri percentá.Pozitívom vo vzťahu k rastu HDP môže byť spotreba verejnej správy, ktorá by mohla rásť rýchlejšie, ako predpokladali pôvodné prognózy.