Zrážka kamióna s mikrobusom skončila tragicky, o život prišlo najmenej 18 ľudí a ďalší sú zranení

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Najmenej 18 ľudí zomrelo a ďalší piati bolo zranení, keď do mikrobusu južne od egyptského hlavného mesta narazil kamión. Informovali o tom v sobotu egyptské úrady. Úrad hlavného prokurátora krajiny vo vyhlásení uviedol, že k nehode došlo v piatok večer neďaleko mesta Atfíh, sto kilometrov južne od Káhiry.Podľa polície na nákladnom vozidle praskla pneumatika, čo spôsobilo, že sa prevrátilo a narazilo do mikrobusu. Zranených previezli do neďalekých nemocníc. Vodiča nákladného auta zatkli.Pri autonehodách v Egypte každoročne zomierajú tisíce ľudí. Havárie väčšinou spôsobuje rýchla jazda, zlý stav ciest a nedostatočné dodržiavanie legislatívy o cestnej premávke. Podľa egyptského štatistického úradu sa v roku 2019 v krajine stalo približne 10-tisíc dopravných nehôd a 3 480 ľudí pri nich zahynulo.