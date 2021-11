Matovič plánuje zachraňovať dopady svojej reformy na úkor samospráv, Rybníček mu vyčíta rezortizmus

Chýba rámcová diskusia

Rybníček očakával skôr reformu vlády

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) plánuje zachraňovať dopady daňovo-odvodovej reformy aj z peňazí územnej samosprávy. V reakcii na nedeľné predstavenie daňovo-odvodovej reformy to prostredníctvom tlačovej správy uviedol prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček.Pred predstavením každej zásadnej reformy by sa podľa Rybníčka mala uskutočniť rámcová diskusia, čo sa však neudialo.„V našej krajine sa, žiaľ, stalo zvykom, že sa pripravujú také reformy, pri ktorých nevieme, kto ich pripravuje, z čoho vychádzajú a vždy potvrdzujú, že sú robené na princípe rezortizmu, teda bez dôkladnej analýzy vplyvov aj na iné oblasti spravovania štátu. Toto následne vyvoláva negatívne reakcie a napätie. Som presvedčený, že takto sa reformy nerobia,“ komentoval Rybníček.ÚMS by vzhľadom na charakter predstavených opatrení očakávala, že peniaze pre zmeny bude Ministerstvo financií SR získavať najmä zásadnou reformou vlády, podriadených organizácií ministerstiev a nie obmedzovaním samosprávy, ktorá je už dnes finančne poddimenzovaná a má obrovský modernizačný dlh.„Chceme sa však zachovať férovo, počkáme na prestavenie celého balíka opatrení a následne sa k nemu zásadne vyjadríme,“ dodal Rybníček.