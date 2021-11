Vláda odstavila regióny pri peniazoch EÚ na vedľajšiu koľaj, podľa KDH zo Slovenska robí európsku raritu (video)

Smutná európska rarita

Opakovanie rovnakých chýb

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Pri čerpaní eurofondov sa Slovensko stáva európskou raritou, keď vláda odstavila regióny na vedľajšiu koľaj. Podľa KDH ešte nedávno sľubovala decentralizáciu, v súčasnosti však nielenže takmer 90 percent peňazí z aktuálneho programového obdobia sústredí do rúk ministerských úradníkov, ale nepochopiteľne ignoruje aj úspešné miestne akčné skupiny.Opozičná mimoparlamentná strana v pondelok informovala, že ľudia zdola sú tak obchádzaní a nemôžu realizovať mnohé lokálne významné projekty.„Dôvera ľudí v mestá, obce a kraje výrazne vzrástla, lebo nielen pri pandémii ukázali, že poznajú a vedia dobre riešiť problémy ľudí. Ak má Slovensko rásť, musí im viac veriť aj vláda. Tá im však pri historickej šanci pomôcť cez eurofondy dáva žalostne málo - iba 12 % z celkového balíka. Nie je to správne, ani fér,“ upozornila europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.Celoeurópsky trend podľa nej je, aby o eurofondoch rozhodovali ľudia zdola, teda u nás kraje a miestne akčné skupiny. „Slovenský trend je, žiaľ, presne opačný a robí z nás smutnú európsku raritu,“ tvrdí Lexmann.Ako príklad uviedla Poľsko, kde len v predošlom programovom období 2014 - 2020 bolo z celkového balíka eurofondov alokovaných pre regióny až 42 %, kým u nás iba 10 %. V novom období 2021 - 2027 je pre slovenské regióny alokovaných 12 %, ale po započítaní zdrojov z plánu obnovy sa ešte zníži.„Vo financovaní regiónov sme sa tak v novom programovom období nijako neposunuli. Hoci vláda sľubovala opak. Navyše nepochopiteľne uťahuje opasky aj miestnym akčným skupinám, ktoré regióny pomáhajú dlhodobo úspešne rozvíjať,“ podotkla Lexmann s tým, že vláda ich nesmie obchádzať.Cez nový Operačný program Slovensko (OP Slovensko) prinesú eurofondy do roku 2027 takmer 13 miliárd eur, ďalších takmer 6 miliárd eur cez plán obnovy.„O takmer celom balíku rozhodnú ministerskí úradníci a doteraz nevieme, ako. Kým Slovensko nebude budované zdola nahor, vláda bude pri riadení krajiny opakovať tie isté chyby, na ktoré doplatia zasa len ľudia,“ myslí si expert na eurofondy Rastislav Horvát.Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podľa neho z peňazí do regiónov v rámci OP Slovensko nepridelilo miestnym akčným skupinám (MAS) ani euro. Dokonca uvažuje, že ich počet zredukuje o polovicu. „Európa nabehla na multifondové financovanie MAS, Slovensko ide do monofondového, čím uškodí ľuďom v menších mestách a obciach,“ dodal Horvát.