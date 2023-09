Matovič podáva trestné oznámenie na Kaliňáka, chce pomôcť štátu v očiste a dostať slovenského „Al Caponeho“ do väzenia (video)

Jedinečná príležitosť

Igor Matovič vnarušil tlačovku strany Smer-SD k nelegálnej migrácii. Na miesto tlačovej konferencie pred Úrad vlády prišiel autom s ampliónmi a strane vyčítal, že zaviedla tlačivá na legalizovanie dočasného pobytu nelegálnych migrantov. Členovia strany sa snažili jeho vystúpenie prekaziť, pričom došlo k fyzickým potýčkam.

22.9.2023 (SITA.sk) - Bývalý premiér a predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič podáva trestné oznámenie na bývalého podpredsedu vlády a exministra vnútra Roberta Kaliňáka Smer-SD ) v súvislosti s potýčkou, ku ktorej medzi nimi došlo pred niekoľkými dňami.Ako Matovič uviedol pre médiá pred budovou Generálnej prokuratúry, identifikovali celkovo štyroch páchateľov, ktorí podľa právnikov spáchali viacero trestných činov.Matovič dodal, že hoci pôvodne avizoval, že nemá v úmysle podávať trestné oznámenie, oslovilo ho viacero špičkových právnikov, ktorí mu povedali, že Slovensko má jedinečnú príležitosť dostať Kaliňáka do väzenia, a on „neodolal pokušeniu a chce pomôcť Slovensku v očiste".Kaliňáka označil za „slovenského Al Caponeho" a prirovnal ho k slávnemu americkému zločincovi, ktorému orgány spravodlivosti tiež nevedeli dokázať zločiny, ktoré páchal, až do momentu, kým neurobil chybu a zavreli ho pre daňové úniky.„A to isté, si myslím, že teraz urobil Kaliňák so svojím osudom," povedal Matovič. Slovensko by mu podľa šéfa obyčajných ľudí len ťažko dokazovalo iné zločiny, no pred časom sa Slovensku naskytla príležitosť, aby Kaliňáka dostali do väzenia.Podľa Matoviča právnici identifikovali, že Kaliňák počas daného incidentu spáchal za niekoľko minút prinajmenšom tri trestné činy. Uviedol, že by malo ísť o trestný čin lúpeže, trestný čin poškodzovania cudzej veci formou spolupáchateľstva a trestný čin útoku na verejného činiteľa.„Vzhľadom na to, že tieto trestné činy boli páchané s osobitným motívom, čo je priťažujúca okolnosť, a zároveň voči chránenej osobe, čo je tiež priťažujúca okolnosť, tak trestná sadzba je v prípade týchto trestných činov od sedem do 12 rokov. Ak sa preukáže ešte aj spolupáchateľstvo, tak tá trestná sadzba môže byť aj vyššia," povedal Matovič.Dodal, že koná v mene verejného záujmu. „Kvôli sebe by som to nerobil. Znesiem dve aj viacero tých faciek," tvrdí líder OĽaNO a priatelia. „Ale keď mi naozaj špičkoví právnici hovoria, že to sú nespochybniteľné a dôkazmi vydokladované, aj od vás (novinárov, pozn. SITA) na viacerých kamerách zachytené páchania trestných činov, tak poďme zavrieť slovenského Al Caponeho do basy, za jeho zločiny, ktoré takto evidentne spáchal," vraví Matovič.Odmietol menovať slovenské právnické elity, ktoré mu poradili podať trestné oznámenie, no prezradil, že traja z nich boli známi právnici, ktorých vídať aj v médiách. To, či sú činy Kaliňáka dostačujúce na jeho uväznenie, podľa predsedu obyčajných ľudí musí vyhodnotiť súd a vyšetrovatelia. Podľa právnikov, ktorí ho kontaktovali, vraj bolo spáchanie trestných činov Kaliňákom jednoznačné.„Ten trestný čin lúpeže hovorí o tom, že kto sa vám pod hrozbou násilia alebo za použitia násilia snaží odcudziť vec, ktorá vám patrí, tak spácha trestný čin lúpeže. Tam to bolo evidentné. Z jednej strany ma ťahal jeho bývalý štátny tajomník Marián Saloň, ktorý je takisto predmetom tohto trestného oznámenia, z druhej strany Robert Kaliňák, aj potom so spolupáchateľom Glückom," hovorí Matovič a poukazuje, že je evidentné, že pri „druhej bombe do tváre" mu Kaliňák držal ruky, aby ho Glück mohol udrieť.Tvrdí tiež, že majú k dispozícii aj ďalšie zábery, z interiéru auta, ktoré dosiaľ neboli zverejnené. Dôkazov majú podľa neho dostatok.