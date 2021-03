Matovič podľa Sulíka najnovším statusom opäť ukázal, že do kresla premiéra nedorástol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič OĽaNO ) podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) opätovne otáča situáciu a vydiera občanov a aj koaličných partnerov.Ani po roku v pozícii premiéra podľa šéfa liberálov a ministra hospodárstva Richarda Sulíka nepochopil, že vládnuť sa nedá cez sociálnu sieť Facebook.„Dohody sa nerobia cez verejné osočovanie koaličných partnerov, ale za rokovacím stolom. To platí aj o desiatkach miliónov eur daňovníkov, ktoré sa nemíňajú z večera do rána, ale s rozvahou. Igor Matovič opäť raz len ukázal, že do kresla premiéra nedorástol a jeho najnovším statusom len podčiarkol nevyhnutnosť rekonštrukcie vlády,“ doplnil Sulík.Stanovisko poskytol hovorca liberálov Ondrej Šprlák