Šeliga je ochotný vzdať sa funkcie podpredsedu parlamentu a podporuje myšlienku rekonštrukcie vlády

Podporuje myšlienku rekonštrukcie vlády

Rokovanie o kríze v koalícii

4.3.2021 - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) presadzuje poctivú sebareflexiu, vyvodenie zodpovednosti a rekonštrukciu vlády.Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že keď hovorí o sebareflexii a vyvodzovaní zodpovednosti, hovorí aj o sebe. Ak by niekto z koaličných partnerov mal pocit, že rekonštrukcia sa musí prejaviť aj v zmenách vo vedení parlamentu alebo jeho pôsobení ako podpredsedu, jeho pozícia je k dispozícii.„Podporujem myšlienku rekonštrukcie vlády, ktorá vráti dôveru občanov v štát, v spravodlivosť a najmä slušnosť. Stále verím, že táto rekonštrukcia vlády má prísť na pôdoryse a výsledkov parlamentných volieb z roku 2020 a tejto vládnej koalície,“ podotkol. Doplnil, že situácia je vážna a budú to ťažké rokovania a ešte ťažšie rozhodnutia.Koaliční lídri rokovali v stredu 3. marca o kríze v koalícii. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová sa počas dňa stretli aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Šéf SaS po stredajšom rokovaní vlády povedal, že „sa musíme seriózne baviť o rekonštrukcii vlády, lebo takto ďalej sa už nedá fungovať.“Hnutie Sme rodina bude mať v stredu 10. marca zasadnutie predsedníctva, po ktorom oznámi svoj ďalší postup v koalícii. Koaličná kríza nastala po tom, ako premiér Igor Matovič spolu s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (obaja OĽaNO) nakúpili ruskú vakcínu Sputnik V proti ochoreniu COVID-19. Urobili tak napriek nesúhlasu koaličných partnerov zo strán Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí.