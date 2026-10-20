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20. októbra 2026
Matovič posiela Gröhlingovi pred rokovaním jasný odkaz. Tieto sľuby nezrušia, ani keby mali zostať bokom – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia predseda hnutia Slovensko Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Prevrat
Hnutie neustúpi od záväzkov, ktoré dalo občanom v rámci projektu Prevrat 2027, a odmieta, aby sa o už odhlasovaných riešeniach znovu vyjednávalo.
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20.10.2026 (SITA.sk) - Hnutie neustúpi od záväzkov, ktoré dalo občanom v rámci projektu Prevrat 2027, a odmieta, aby sa o už odhlasovaných riešeniach znovu vyjednávalo.
Hnutie Slovensko prijíma pozvanie SaS na spoločné rokovanie o budúcnosti krajiny po vláde Roberta Fica. Predseda hnutia Igor Matovič však ešte pred stretnutím s lídrom liberálov Branislavom Gröhlingom upozorňuje, že spolupráca má podľa neho jasnú hranicu.
Hnutie neustúpi od záväzkov, ktoré dalo občanom v rámci projektu Prevrat 2027, a odmieta, aby sa o už odhlasovaných riešeniach znovu vyjednávalo. Matovič víta zmenu postoja SaS, ktorá podľa neho po rokoch pochopila, že porážka súčasného premiéra si vyžaduje širšiu opozičnú spoluprácu.
„Po troch rokoch SaS konečne pochopila základy matematiky,“ vyhlásil líder hnutia. Tvrdí, že SaS a Progresívne Slovensko predtým Hnutie Slovensko vytláčali z politickej scény a presadzovali predstavu, že Roberta Fica dokážu poraziť aj bez jeho účasti.
Hnutie sa po odmietnutí spolupráce zo strany ostatných opozičných strán rozhodlo vydať vlastnou cestou a spustilo projekt Prevrat 2027. Jeho podstatou je, že o konkrétnych politických riešeniach rozhodujú priamo občania.
Matovič zdôrazňuje, že výsledky hlasovania sa pre hnutie stali verejným záväzkom, od ktorého neplánuje ustúpiť ani pri rokovaniach o prípadnej budúcej vláde.
„Keď s nami odmietli rokovať politici, rozhodli sme sa rokovať s ich voličmi,“ uviedol Matovič. Zároveň odkázal SaS, že ak by chcela od hnutia dosiahnuť zrušenie týchto záväzkov, dohoda podľa neho nebude možná.
„Svojich voličov nezradíme,“ zdôraznil. V rámci projektu Prevrat 2027 občania doteraz odhlasovali jedenásť konkrétnych opatrení. Patrí medzi ne zníženie platov politikov o polovicu v prípade, že budú zadlžovať Slovensko, zvýšenie prídavku na dieťa na 100 eur či zavedenie maximálnej 30-dňovej čakacej lehoty na operáciu.
Ďalšie návrhy počítajú s povinnými kontrolami poslancov na alkohol a drogy, zrušením premlčacích lehôt pri vraždách, znásilneniach a sexuálnom zneužívaní maloletých či obnovením Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry.
Medzi schválenými riešeniami sú aj elektronické voľby, zrušenie doživotných politických rent, transparentné zverejňovanie štátnych výdavkov, preplácanie vyšetrení u špecialistov a hypotekárne prázdniny pre rodiny s malými deťmi.
Matovič sa preto verejne pýta Gröhlinga, či má SaS voči týmto návrhom výhrady. Ako príklady uviedol zodpovednosť politikov za zadlžovanie krajiny, kontroly poslancov a kratšie čakanie pacientov na operácie.
Predseda hnutia zároveň odmieta, že by trvanie na už prijatých záväzkoch malo znamenať koniec diskusie s ostatnými opozičnými stranami. Naopak, Hnutie Slovensko je podľa neho pripravené rokovať o ďalších opatreniach a pripravovať konkrétne zákony, ktoré by nová vláda mohla po svojom nástupe začať presadzovať.
„O približne 25 riešeniach projektu Prevrat 2027 vyjednávať nebudeme. Ale sme pripravení rokovať o stovkách, možno tisícoch ďalších riešení,“ uviedol Matovič. Podľa neho môžu strany spoločne venovať príprave budúcich opatrení stovky hodín, aby boli pripravené na prípadnú zmenu vlády.
Hnutie tak deklaruje ochotu spolupracovať so SaS, no zároveň si stanovuje podmienku: už odhlasované návrhy z projektu Prevrat 2027 nemajú byť predmetom politických kompromisov. Matovič tvrdí, že ak má mať výmena vlády skutočný zmysel, politici musia dodržať sľuby, ktoré dali svojim voličom.
Zdroj: SITA.sk - Matovič posiela Gröhlingovi pred rokovaním jasný odkaz. Tieto sľuby nezrušia, ani keby mali zostať bokom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko prijíma pozvanie SaS na spoločné rokovanie o budúcnosti krajiny po vláde Roberta Fica. Predseda hnutia Igor Matovič však ešte pred stretnutím s lídrom liberálov Branislavom Gröhlingom upozorňuje, že spolupráca má podľa neho jasnú hranicu.
Zmena postoja liberálov
Hnutie neustúpi od záväzkov, ktoré dalo občanom v rámci projektu Prevrat 2027, a odmieta, aby sa o už odhlasovaných riešeniach znovu vyjednávalo. Matovič víta zmenu postoja SaS, ktorá podľa neho po rokoch pochopila, že porážka súčasného premiéra si vyžaduje širšiu opozičnú spoluprácu.
„Po troch rokoch SaS konečne pochopila základy matematiky,“ vyhlásil líder hnutia. Tvrdí, že SaS a Progresívne Slovensko predtým Hnutie Slovensko vytláčali z politickej scény a presadzovali predstavu, že Roberta Fica dokážu poraziť aj bez jeho účasti.
Projekt Prevrat 2027
Hnutie sa po odmietnutí spolupráce zo strany ostatných opozičných strán rozhodlo vydať vlastnou cestou a spustilo projekt Prevrat 2027. Jeho podstatou je, že o konkrétnych politických riešeniach rozhodujú priamo občania.
Matovič zdôrazňuje, že výsledky hlasovania sa pre hnutie stali verejným záväzkom, od ktorého neplánuje ustúpiť ani pri rokovaniach o prípadnej budúcej vláde.
„Keď s nami odmietli rokovať politici, rozhodli sme sa rokovať s ich voličmi,“ uviedol Matovič. Zároveň odkázal SaS, že ak by chcela od hnutia dosiahnuť zrušenie týchto záväzkov, dohoda podľa neho nebude možná.
Obnovenie NAKA a kontrola poslancov
„Svojich voličov nezradíme,“ zdôraznil. V rámci projektu Prevrat 2027 občania doteraz odhlasovali jedenásť konkrétnych opatrení. Patrí medzi ne zníženie platov politikov o polovicu v prípade, že budú zadlžovať Slovensko, zvýšenie prídavku na dieťa na 100 eur či zavedenie maximálnej 30-dňovej čakacej lehoty na operáciu.
Ďalšie návrhy počítajú s povinnými kontrolami poslancov na alkohol a drogy, zrušením premlčacích lehôt pri vraždách, znásilneniach a sexuálnom zneužívaní maloletých či obnovením Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry.
Medzi schválenými riešeniami sú aj elektronické voľby, zrušenie doživotných politických rent, transparentné zverejňovanie štátnych výdavkov, preplácanie vyšetrení u špecialistov a hypotekárne prázdniny pre rodiny s malými deťmi.
Výhrady voči návrhom
Matovič sa preto verejne pýta Gröhlinga, či má SaS voči týmto návrhom výhrady. Ako príklady uviedol zodpovednosť politikov za zadlžovanie krajiny, kontroly poslancov a kratšie čakanie pacientov na operácie.
Predseda hnutia zároveň odmieta, že by trvanie na už prijatých záväzkoch malo znamenať koniec diskusie s ostatnými opozičnými stranami. Naopak, Hnutie Slovensko je podľa neho pripravené rokovať o ďalších opatreniach a pripravovať konkrétne zákony, ktoré by nová vláda mohla po svojom nástupe začať presadzovať.
Odhlasované návrhy z projektu
„O približne 25 riešeniach projektu Prevrat 2027 vyjednávať nebudeme. Ale sme pripravení rokovať o stovkách, možno tisícoch ďalších riešení,“ uviedol Matovič. Podľa neho môžu strany spoločne venovať príprave budúcich opatrení stovky hodín, aby boli pripravené na prípadnú zmenu vlády.
Hnutie tak deklaruje ochotu spolupracovať so SaS, no zároveň si stanovuje podmienku: už odhlasované návrhy z projektu Prevrat 2027 nemajú byť predmetom politických kompromisov. Matovič tvrdí, že ak má mať výmena vlády skutočný zmysel, politici musia dodržať sľuby, ktoré dali svojim voličom.
Zdroj: SITA.sk - Matovič posiela Gröhlingovi pred rokovaním jasný odkaz. Tieto sľuby nezrušia, ani keby mali zostať bokom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia predseda hnutia Slovensko Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Prevrat
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