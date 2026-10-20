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20. októbra 2026
Posledný deň volebnej kampane sa blíži. Moratórium a prísne pravidlá pre kandidátov začnú platiť čoskoro
Tagy: hovorca ministerstva vnútra Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Moratórium Volebná kampaň volebné moratórium
Ako ministerstvo upozornilo, volebná kampaň musí skončiť 48 hodín pred dňom konania volieb. V stredu je posledný deň volebnej kampane. Od štvrtka 22. októbra sa začína
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20.10.2026 (SITA.sk) - Ako ministerstvo upozornilo, volebná kampaň musí skončiť 48 hodín pred dňom konania volieb.
V stredu je posledný deň volebnej kampane. Od štvrtka 22. októbra sa začína moratórium. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Ako ministerstvo upozornilo, volebná kampaň musí skončiť 48 hodín pred dňom konania volieb, a teda v stredu 21, októbra o 23:59.
Volebné moratórium potrvá až do skončenia hlasovania v deň volieb. Komunálne a župné voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Volebné miestnosti sa otvoria o 7:00 a zatvoria sa o 20:00.
Pre kandidátov, politické strany, hnutia a ich koalície moratórium znamená úplný zákaz viesť volebnú kampaň a zakázané je aj zverejňovania výsledkov prieskumov verejnej mienky.
Počas moratória sa nesmú zverejňovať ani informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech v televízii, rozhlase, tlači, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie či v agentúrnom spravodajstve.
Billboardy a volebné plagáty kandidáti síce nemusia pred začiatkom moratória odstrániť, no videoreklama na svetelnej tabuli nemôže byť zverejnená. Zakázaný je zároveň aj presun dopravných prostriedkov s kampaňovým vizuálom.
Zároveň platí, že sa na sociálnych sieťach nesmie počas moratória zobrazovať politická reklama, čo platí aj pre sponzorované príspevky. Neplatí to len pre statusy na sociálnej sieti, ktoré sa nepovažujú za volebnú kampaň.
Zdroj: SITA.sk - Posledný deň volebnej kampane sa blíži. Moratórium a prísne pravidlá pre kandidátov začnú platiť čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
V stredu je posledný deň volebnej kampane. Od štvrtka 22. októbra sa začína moratórium. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Ako ministerstvo upozornilo, volebná kampaň musí skončiť 48 hodín pred dňom konania volieb, a teda v stredu 21, októbra o 23:59.
Volebné moratórium potrvá až do skončenia hlasovania v deň volieb. Komunálne a župné voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Volebné miestnosti sa otvoria o 7:00 a zatvoria sa o 20:00.
Informácie o kandidátoch
Pre kandidátov, politické strany, hnutia a ich koalície moratórium znamená úplný zákaz viesť volebnú kampaň a zakázané je aj zverejňovania výsledkov prieskumov verejnej mienky.
Počas moratória sa nesmú zverejňovať ani informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech v televízii, rozhlase, tlači, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie či v agentúrnom spravodajstve.
Politická reklama
Billboardy a volebné plagáty kandidáti síce nemusia pred začiatkom moratória odstrániť, no videoreklama na svetelnej tabuli nemôže byť zverejnená. Zakázaný je zároveň aj presun dopravných prostriedkov s kampaňovým vizuálom.
Zároveň platí, že sa na sociálnych sieťach nesmie počas moratória zobrazovať politická reklama, čo platí aj pre sponzorované príspevky. Neplatí to len pre statusy na sociálnej sieti, ktoré sa nepovažujú za volebnú kampaň.
Zdroj: SITA.sk - Posledný deň volebnej kampane sa blíži. Moratórium a prísne pravidlá pre kandidátov začnú platiť čoskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hovorca ministerstva vnútra Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Moratórium Volebná kampaň volebné moratórium
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