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02. októbra 2026

Na gymnáziu v Komárne simulovali ozbrojený útok, cieľom bola lepšia spolupráca zložiek – FOTO


Tagy: Cvičenie Policajti útok na škole Záchranári

Cvičenie začalo o 8:15 hlásením napadnutia na linku tiesňového volania 155. Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne sa v piatok stalo miestom rozsiahleho cvičenia zameraného na ...



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830997114_2885264741852457_2222094091288960781_n e1790948554307 676x443 2.10.2026 (SITA.sk) - Cvičenie začalo o 8:15 hlásením napadnutia na linku tiesňového volania 155.


Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne sa v piatok stalo miestom rozsiahleho cvičenia zameraného na zásah pri útoku viacerých ozbrojených páchateľov. Policajný zbor SR, záchranná zdravotná služba ZaMED a Operačné stredisko spoločne nacvičili scenár simulujúci útok s použitím noža a strelných zbraní.

Tiesňové volanie


Cvičenie začalo o 8:15 hlásením napadnutia na linku tiesňového volania 155. Záchranári – štyri výjazdové posádky so spolu siedmimi zdravotníkmi a jedným lekárom – museli čakať, kým polícia vytvorí bezpečné prostredie, pretože nemali informácie o počte ani charaktere zranení. Po vstupe do budovy rýchlo vyhodnocovali stav zranených a stanovovali priority ošetrenia.

Viac ako 20 policajtov sa tiež zameralo na koordinovaný zásah proti viacerým útočníkom za hluku a stresu, ktoré zodpovedali reálnym podmienkam. Po druhom kole cvičenia nasledoval odborný debriefing, kde si zásahové zložky preniesli získané poznatky a zlepšili spoluprácu.

Vzájomné očakávania


Podľa Patrika Brnu z Tréningového centra ZaMED bolo cieľom preveriť rozhodovanie záchranárov pod tlakom s minimom informácií. Matej Polák, riaditeľ ZZS ZaMED, doplnil, že spoločný zásah vyžaduje od polície aj záchranárov jasné vyjadrenie vzájomných očakávaní, aby sa minimalizovalo riziko pre záchranárov a zabezpečila pomoc pacientom.

Takéto situácie sú súčasťou medzinárodných kurzov TECC (Tactical Emergency Casualty Care) a AHDR (All Hazards Disaster Response), ktoré ponúka Tréningové centrum ZaMED – prvé certifikované slovenské tréningové centrum americkej organizácie NAEMT. Cieľom kurzov je pripraviť zdravotníkov na náročné podmienky a bezpečnostné hrozby pri masových útokoch a umožniť efektívnu prácu v rámci širšieho systému zásahu.

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Dominik Sabov, koordinátor kurzu AHDR a inštruktor TECC, vysvetlil, že pri útoku v škole sa stretávajú výzvy vyššieho počtu zranených a stále prítomného nebezpečenstva. Zdravotníci sa tak učia nielen ošetrovať poranenia, ale zároveň správne posúdiť riziká v prostredí zásahu.


Záchranná zdravotná služba ZaMED, založená v roku 2005, poskytuje nepretržitú prednemocničnú starostlivosť v siedmich okresoch na juhozápade Slovenska. Ročne ošetrí viac ako 25 tisíc pacientov. Tréningové centrum ZaMED realizovalo od svojho vzniku cez 720 kurzov a školení pre viac ako 4800 účastníkov a v roku 2026 získalo akreditáciu Ministerstva školstva SR pre celoživotné vzdelávanie.




Zdroj: SITA.sk - Na gymnáziu v Komárne simulovali ozbrojený útok, cieľom bola lepšia spolupráca zložiek – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cvičenie Policajti útok na škole Záchranári
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