Matovič predstavil prvú časť svojej reformy. Navrhuje podporiť rodiny sumou 200 eur na každé dieťa (video)

14.11.2021 (Webnoviny.sk) -Rodiny s aspoň jedným pracujúcim rodičom by mal štát podporovať sumou 200 eur na každé nezaopatrené dieťa až do jeho dospelosti. Na nedeľnej tlačovej besede to oznámil minister financií Igor Matovič (OĽaNO).Prídavok na dieťa by sa mal zvýšiť z terajších 25,50 eura mesačne na 30 eur na deti do 18 rokov a na 50 eur na deti nad 18 rokov do ukončenia štúdia na vysokej škole. Tento krok by si vyžiadal 105 mil. eur.Rezort financií chce dať ďalších 70 eur na dieťa na služby pre deti, ako sú krúžky, doučovanie, návštevu múzea, či posilňovne. Toto opatrenie má stáť 570 miliónov eur. Daňový bonus na dieťa by sa mal pre pracujúcich rodičoch zvýšiť zo súčasných 23 eur až 46 eur na 70 eur na každé dieťa do 18 rokov, vyžiada si to 269 mil. eur.Štvrtým opatrením je tzv. rekreačný bonus na dieťa pracujúcich rodičov v sume 30 eur mesačne na jedno dieťa. Toto opatrenie si vyžiada 254 mil. eur. Celkové náklady dosiahnu 1,2 miliardy eur.Sumu 1,2 miliardy eur chce rezort financií pokryť desiatimi opatreniami. Zníženie výdavkov na zbrojenie by malo priniesť 200 miliónov eur ročne, zavedenie paušálnej dane vo výške 29 percent na príjmy z poskytovania služieb deťom 293 miliónov eur a zníženie počtu zamestnancov verejnej správy o dve percentá ďalších 180 miliónov eur. Nižší rast podielových daní, spočívajúci pomalšom raste príjmov samospráv z daní, prispeje sumou 200 mil. eur.Obmedzenie zisku zdravotných poisťovní má priniesť 20 mil. eur a ďalších 20 mil. eur zavedenie milionárskej dane vo výške 0,1 percenta ročne z majetku v hodnote nad 1 milión eur. Zrušenie poistiek štátneho majetku má ušetriť 50 mil. eur a vyššia efektivita podnikov takisto 50 mil. eur.Efekty z vyššej podpory rodiny, ktoré sa minú v ekonomike, by mali priniesť 150 mil. eur. Rezort financií chce tiež zvýšiť odvod z hazardu, čo by malo priniesť 100 mil. eur.Služby deťom by podľa Matoviča spočívali v tom, že by sa záujemca o poskytovanie týchto služieb, napríklad futbalový tréner, certifikoval na základnej škole."Zaregistruje sa do veľmi jednoduchej aplikácie, v ktorej budú zaregistrované aj deti," povedal. Ten, kto poskytol službu deťom, si podľa neho bude môcť vyúčtovať túto službu z virtuálnych kariet detí a z celkovej vyúčtovanej sumy mu štát strhne zrážkovú 29-percentnú daň.Minister financií chce tiež zaviesť milionársku daň v sume 0,1 percenta z majetku v hodnote nad jeden milión eur. Ľudia, ktorí podľa neho vlastnia takýto majetok, budú raz ročne podávať majetkové priznanie."Cieľ zavedenia milionárskej dane je aj to, aby sme pri bohatých ľuďoch sledovali prípadné nelegálne nárasty majetku," povedal."Ak bude dobrá vôľa, verím, že časť opatrení sa dá nasadiť už od 1. januára budúceho roka a priebežne možno každý kvartál niečo spustiť z tých opatrení tak, aby sme počas roka celú reformu nasadili," dodal Matovič.„Túto reformu vítame, myslíme si, že je to veľmi správne," povedal v reakcii na tlačovú besedu ministra financií predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Zdôraznil, že strana Sme rodina je vždy za podporu rodiny.Návrh ministra financií podporuje aj minister práce a sociálnych vecí za hnutie Sme rodina Milan Krajniak.„Podporuje to prácu, vyplatí sa pracovať aj za minimálnu mzdu," povedal. Návrh rezortu financií podľa neho najviac pomáha najmenej zarábajúcim rodinám. „Podporuje to tých, ktorí sú najohrozenejší, pomôže to aj neúplným rodinám," dodal Krajniak.Návrh na zvýšenie finančnej podpory pre rodiny je súčasťou daňovej reformy, ktorej ďalšie dve časti šéf rezortu financií predstaví začiatkom budúceho týždňa.V pondelok by mal líder hnutia OĽaNO oznámiť plánované zmeny v zdaňovaní práce a v utorok návrh na zmeny v zdaňovaní firiem. Daňová reforma podľa Matoviča stojí na troch princípoch, a to sume 200 eur na dieťa, jednej dani a jednom odvode a tzv. férových daniach.Základné tézy plánovanej daňovo-odvodovej reformy predstavil Matovič ešte začiatkom mája tohto roka. Reforma má zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby pri zamestnaneckom pomere bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod.Cieľom reformy majú byť podľa Matoviča aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia budú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.