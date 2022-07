Video: Prezidentka Zuzana Čaputová na Pohode hodnotí tri roky vo funkcii.

„Dúfam, že vo svojej podstate ma to snáď nemení. Ale lepšie by to vedeli povedať ľudia, ktorí sú mi blízko či so mnou žijú. Zatiaľ nič také neavizovali.“

Prezidentka povedala, že sa cíti vo svojej funkcii skúsenejšia. „Istá miera skúsenosti a možno aj tomu prislúchajúcej istoty, teda že si človek sám sebe nepodráža nohy, k tomu asi patrí.“

Čaputová vníma, že ako občianska kandidátka nemá veľa politických spojencov. „Nemám podporu opozície, nemám ani podporu lídra najsilnejšej vládnej strany. Preto každé slovo, ktoré vyrieknem, je moja zodpovednosť. Osamotenie je daňou za nezávislosť, ktorú mám.“