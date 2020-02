Matovič rozprúdil internetovou anketou diskusie, chce sa riadiť Gándhího heslom

Možnosť hlasovania o otázkach

10.2.2020 - Šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič vyhlásil, že je pripravený zniesť útoky, akoby bol najväčšou hrozbou na Slovensku on a nie Robert Fico a mafia, ktorej dovolil ovládnuť štát.Konflikty a ostré vyjadrenia sa v opozícii rozprúdili po tom, čo Matovič spustil internetovú anketu s 11 otázkami. Po ich odsúhlasení ľuďmi majú byť súčasťou budúceho vládneho programu a podmienkou pre vstup OĽaNO do vlády.Líder koalície Progresívne Slovensko(PS)/Spolu Michal Truban včera povedal, že Matovič by nemal dávať budúcim partnerom „nôž na krk“. Exprezident Andrej Kiska (Za ľudí) sa snažil situáciu upokojiť a tvrdil, že z jeho úst nebude nikto počuť kritiku partnerov.Šéf OĽaNO odmieta, že by bol v kampani voči partnerom konfrontačný. „Keď povieme, že ľudia by mali mať konečne možnosť hlasovať o 11 otázkach, ktoré budú v budúcom programovom vyhlásení vlády, tak niekto to považuje za konfrontačné a drzé. Zároveň ale hovoria, že s otázkami súhlasia, ale forma sa im nepáči. A čo sa im nepáči, že ľudia hlasujú demokraticky? Biť sa za to, aby si ľudia mohli uplatniť svoje ústavné právo, je správne, a nie konfrontačné,“ povedal pre agentúre SITA Matovič.Ako ďalej uviedol, chce sa riadiť heslom Gándhího, že „najprv vás budú ignorovať, potom si z vás budú robiť srandu, potom budú proti vám bojovať a na konci vyhráte“.Michal Truban označil otázky z Matovičovej ankety, ktoré majú byť podmienkou pre vstup OĽaNO do vlády, za ultimátum. Ak nechce svoje ultimátum Matovič odvolať, mal by podľa Trubana pridať do ankety ešte ďalšiu otázku: „Ste za to, aby Igor Matovič vyvolal predčasné voľby, ak nepresadí niektorý z bodov jeho ankety.“Truban si nemyslí, že ľudia chcú zažiť podobné ultimáta ako pred desiatimi rokmi, keď padla vlády Ivety Radičovej. „Budeme za náš program tvrdo vyjednávať, ale nemôžeme budúcnosť a nádej Slovenska podmieňovať ultimátami, vyhrážkami, dávaním noža na krk,“ zdôraznil Truban Vyzval Matoviča, aby „neničil nádej na zmenu“.Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska varoval partnerov pred spormi. „My v strane nevyhľadávame konflikty v rámci demokratickej opozície, pretože práve konflikty odrádzajú ľudí od toho, aby prišli voliť. Z mojich úst nebudeme počuť kritiku na našich partnerov, ale to neznamená, že so všetkým súhlasíme,“ povedal Kiska.Podľa neho demokratická opozícia dokáže vytvoriť silnú a stabilnú vládu. Kiska je presvedčený, že každý jeden z opozičných lídrov cíti obrovskú zodpovednosť, aby zabránili vláde Smeru-SD s fašistami. Všetci si zároveň podľa Kisku uvedomujú, že ak dostanú príležitosť zostaviť vládu, tak nesmú zlyhať.Igor Matovič vystupuje v kampani autonómne. Nepridal sa ani k opozičnému paktu, ktorým sa demokratická opozícia zaviazala k vzájomnému neútočeniu. Preferencie OĽaNO posledné obdobie rastú.Momentálne je najsilnejšou opozičnou demokratickou stranou. Podľa prieskumu agentúry AKO pre TA3 by OĽaNO volilo 13,5 percenta opýtaných a skončilo by hneď druhé za Smerom.Politológ Tomáš Koziak si myslí, že ostrejšie vymedzovanie sa Matoviča nielen voči Smeru, ale aj opozícii, mu prinieslo vyššiu podporu. Podľa Koziaka OĽaNO zvláda kampaň z hľadiska politického marketingu „vynikajúco“. „Skúškou správnosti je, že preferencie mu idú hore. Matoviča najviac vidieť a počuť zo všetkých opozičných lídrov,“ uzavrel politológ.