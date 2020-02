OĽANO predstavilo volebný program, chcú posilniť priamu demokraciu

V programe hnutie poukazuje na zlé fungovanie parlamentu, súdov, prokuratúry, polície, regulačných úradov či štátnej správy. To podľa OĽANO ohrozuje základy právneho štátu aj budúcu ekonomickú prosperitu. "To sú dôvody, prečo je zlepšiť fungovanie demokratických inštitúcií a posilniť dôveru k štátu naša najdôležitejšia úloha a investícia do budúcnosti Slovenska," píše sa v programe, ktorý hnutie zverejnilo.