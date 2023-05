Matovič sa za výrok o mydlení barana ospravedlní, keď dostane „papier od súdu“ a Blahovi to vraj ešte bude ľúto (video)

„Papier od súdu"

Presné znenie ospravedlnenia

25.5.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič sa poslancovi strany Smer-SD Ľubošovi Blahovi za svoj výrok o mydlení barana ospravedlní, keď o tom dostane „papier od súdu". Šéf obyčajných ľudí to uviedol na tlačovej konferencii.Tvrdí však, že nič také dosiaľ nedostal a o tomto rozhodnutí súdu vie zatiaľ len z médií. Dodal, že v momente, keď takéto rozhodnutie dostane, ho vykoná, ale s jeho vlastným dodatkom, ktorý podľa neho bude iniciátor ľutovať. „Verte tomu, že sa na to teším. A ešte to bude Blahovi ľúto," povedal Matovič.Krajský súd v Trnave definitívne rozhodol v civilnom spore Blahu a Matoviča o ochranu osobnosti a poskytnutie primeraného zadosťučinenia.Hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová agentúre SITA potvrdila, že rozsudok bol procesným stranám doručený a je právoplatný. Lídrovi OĽaNO súd prikázal ospravedlniť sa na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady SR Blahovi za nepravdivé výroky na jeho adresu.Súd určil aj presné znenie ospravedlnenia, ktoré má Matovič na pôde parlamentu predniesť. Blaha zažaloval Matoviča za výrok z 24. septembra 2020, keď v pozícii predsedu vlády na pôde parlamentu počas Hodiny otázok hovoril o informácii, ktorú dostal e-mailom a podľa ktorej Blaha ešte ako študent preskočil plot záhrady a „mydlil barana“.Reagoval tak na vystúpenie Blahu, ktorý hovoril o Matovičovej manželke ako o „bielej kobyle“. Okrem ospravedlnenia bude Matovič platiť aj trovy konania.