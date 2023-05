Smer-SD prišiel s ďalšou verziou Kuciakovej vraždy, ktorú vraj polícia vôbec nepreverovala (video)

Organizovaná skupina DPHčkarov

Lipšic sa mal stretávať so Zsuzsovou

25.5.2023 (SITA.sk) - V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka polícia nepreverovala vyšetrovaciu verziu, podľa ktorej v mäsokombináte vo Veľkej Mači, kde zavraždený býval, prebiehala legalizácia príjmov z trestnej činnosti.Na tlačovej konferencii zorganizovanej stranou Smer-SD to povedal advokát neprávoplatne oslobodeného Mariana Kočnera Podľa neho totiž pôsobila na južnom Slovensku organizovaná skupina takzvaných DPHčkarov, ktorá mala napojenie aj na násilnú zločineckú skupinu sátorovcov.„Podľa výpovedí relevantných svedkov mali byť zapojení do rôznych DPH podvodov a mali mať na svedomí aj vraždu advokátky, ktorá chcela o týchto podvodoch vypovedať," povedal Para s tým, že ide o zavraždenú advokátku Ľubicu Kolesárovú.Zároveň vyhlásil, že existuje podozrenie, že skupina mala prepojenie na vykonávateľov vraždy Kuciaka. Odsúdený Zoltán Andruskó by však podľa Paru nikdy nezískal od orgánov činných v trestnom konaní toľko výhod, keby nevypovedal proti Marianovi Kočnerovi, ale vypovedal by „o svojej kriminalite a reálnom pozadí vraždy Kuciaka, prípadne objednávky vrážd prokurátorov".Podľa šéfa Smeru Roberta Fica je preukázané, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic komunikoval a stretával sa s neprávoplatne odsúdenou Alenou Zsuzsovou. To podľa neho dokazuje komunikácia z roku 2012, ako aj vyjadrenia Aleny Zsuzsovej na súde v roku 2020. Na pojednávaní totiž obžalovaná Lipšicovi, ktorý bol v tej dobe právny zástupca Kuciakovcov, tykala.„Neskôr na pojednávaní v roku 2023 vypovedala, že sa s ním poznala, že sa s ním stretávala, že sa jej dotýkal," uviedol Fico.Z týchto dôvodov, alebo napríklad aj pre okolnosti vraždy Ernesta Valka , kde Lipšic, napriek tomu, že sa so zavraždeným poznal, neskôr zastupoval jedného z páchateľov, ktorí vnikli do domu advokáta, by sa podľa Fica mal špeciálnym prokurátorom zaoberať Národný bezpečnostný úrad.