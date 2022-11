Matovič si nemyslí, že poslanci z kandidátky kotlebovcov podporia rozpočet. Pre 76 hlasov však koalícia urobí všetko

Možno zaberie časť SaS

Rozpočet za voľby

27.11.2022 (Webnoviny.sk) - Koalícia bude robiť všetko pre to, aby v Národnej rade SR našli 76 poslancov, ktorí zahlasujú za návrh štátneho rozpočtu. Uviedol to minister financií SR Igor Matovič OĽaNO ) v nedeľňajšej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12.Zároveň nepredpokladá, že poslanci, ktorí do parlamentu prišli na kandidátke strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko zahlasujú za návrh.„Zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) odišiel človek, ktorý mal najväčšiu podporu v jej členskej základni - Martin Klus, lebo sa nedokázal pozerať na to, že predseda SaS Richard Sulík robí konštruktívnu opozíciu tak, že sa s Robertom Ficom (Smer-SD) a Milanom Mazurekom (Republika) dohaduje, ako budú bojovať proti pomoci ľuďom," dodal Matovič.Minister financií predpokladá, že v SaS sa nájdu poslanci, ktorí štátny rozpočet podporia.Podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Erik Tomáš v relácii uviedol, že štátny rozpočet podporia v prípade, že sa opozícia s koalíciou dohodne na predčasných parlamentných voľbách.„Rozpočet je urobený tak, že Matovič sedí na miliardách eur, ale tie nenaprojektoval, kam presne pôjdu. Keby aspoň prišiel a oslovil opozíciu s tým, že dohodnime sa, čo by ste v ňom chceli mať," dodal Tomáš.