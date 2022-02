Matovič: Slovensko pomôže Ukrajincom utekajúcim pred vojnou dočasným útočiskom, kto ich ubytuje, dostane príspevok

Nebudú musieť čakať mesiace

Príspevok by mal byť nezdanený

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko pomôže ukrajinským utečencom príspevkom na ubytovanie a dočasným útočiskom. Minister financií Igor Matovič OĽaNO ) o tom informoval na sobotňajšej tlačovej konferencii zo slovensko-ukrajinskej hranice.Prvá mimoriadna pomoc spočíva podľa ministra v tom, že od budúceho týždňa bude priamo na hranici možné pre utečencov z Ukrajiny získať takzvané dočasné útočisko.„Je to zjednodušený status azylanta, kde nebudú musieť čakať mesiace na to, kým ho získajú, ale priamo na hranici tento status dočasného útočiska získajú. Tým získajú právo na tolerovaný pobyt," uviedol Matovič.Doplnil, že so ziskom tolerovaného pobytu je spojené aj pracovné povolenie, zdravotné poistenie a nárok na dávky v hmotnej núdzi.Druhý balíček predstavuje príspevok na ubytovanie za každého utečenca Ukrajiny, ktorého ktokoľvek na Slovensku ubytuje bez ohľadu na to, či to bude fyzická, právnická osoba, majiteľ penziónu, samospráva či charita.„Ktokoľvek, kto sa rozhodne ubytovať utečenca z Ukrajiny, tak v pondelok do nariadenia vlády navrhnem, aby ten príspevok bol mesačne 100 eur na dieťa a 200 eur na dospelú osobu," vysvetlil Matovič. Príspevok by mal byť nezdanený, na to je však potrebná legislatívna zmena.Podľa slov ministra návrh má podporu všetkých koaličných partnerov. Presné podmienky pre čerpanie príspevku schváli Vláda SR na rokovaní v pondelok 28. februára.