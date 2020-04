Slováci môžu prísť o hodnoverné spravodajstvo, IAB Slovakia vyzýva k podpore digitálnych médií

Marketing budeme potrebovať

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Združenie IAB Slovakia prichádza s iniciatívou na podporu slovenských digitálnych médií. Ako agentúru SITA informoval výkonná riaditeľka združenia Daša Karpelová, uvedomujú si, že aktuálna situácia ovplyvnená následkami reštrikcií zavádzaných v súvislosti s Covid-19 sťažuje fungovanie prevádzkovateľov slovenských online médií, ktorých činnosť je dlhodobo vo významnej miere naviazaná na príjmy z inzercie zadávateľov.Preto prehlasuje, že jej členovia vyvinú maximálnu snahu, aby v koordinácii s klientmi podporili inzerciu na slovenských online médiách so zreteľom na zachovanie efektivity a klientských cieľov. Zároveň vyzýva zapojiť sa do tejto iniciatívy aj zadávateľov reklamy a podporiť tak slovenské médiá.„Aktuálna situácia, kedy slovenské online médiá dosahujú vysoký zásah, vytvárajú nadštandardný mediálny priestor a pútajú pozornosť užívateľov, ktorí konzumáciou obsahu trávia nadštandardne dlhý čas, nahráva k realizácii efektívnej komunikácie značiek. Takýto krok sekundárne podporí aj slovenskú ekonomiku, ak dane z týchto príjmov budú odvedené na Slovensku a nie v iných štátoch, ako je to v prípade nadnárodných digitálnych hráčov,“ uviedla Karpelová.Dodala, že chápu, že všetky subjekty reklamného trhu budú nútené pristúpiť k eliminácii nákladov, aby zachovali zdravie spoločností. „Avšak skúsme premýšľať pri našich krokoch o možných následkoch v celom reťazci solidárne a s rozvahou. Marketing, ako aj dobre fungujúci reklamný trh, potrebujeme aj budeme potrebovať,“ podotkla Karpelová.Ako dodala, ohrozením plnohodnotného fungovania, či v najhoršom možnom prípade existencie slovenských médií všetci riskujú, že prídu o hodnoverné spravodajstvo, informácie a služby, ktoré k dnešnému dňu využíva viac ako 4,6 milióna ľudí mesačne.IAB Slovakia spoločne s realizátorom výskumu IABmonitor Gemius Slovakia si uvedomujú neľahkú situáciu svojich členov ako aj obchodných partnerov a prichádzajú s pomocou, ktorá bude predstavovať zľavy za meranie a dáta pre členské ako i nečlenské subjekty zapojené do IABmonitora počas druhého štvrťroka 2020. Meranie IABmonitor združenie prevádzkuje od roku 2006 s cieľom dodávania auditovaných a transparentných výsledkov o návštevnosti internetových médií.IAB Slovakia je najväčšie digitálne združenie na slovenskom internetovom trhu, ktoré aktuálne spája 43 členov z radov médií, mediálnych agentúr, technologických spoločností a zadávateľov reklamy.