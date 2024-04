Saková vyzýva ľudí k voľbám. Inak Slovensko vyzerá z okna bratislavskej kancelárie, ako z fabriky na východe

Veľmi rozdelená spoločnosť

2.4.2024 (SITA.sk) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková vyzýva ľudí, aby išli voliť svojho nového prezidenta. „Nech o novom slovenskom prezidentovi rozhodneme spoločne. Pretože Slovensko vyzerá inak z okna v bratislavskej kancelárie a inak z fabriky na strednom alebo východnom Slovensku. Preto vyzývam všetkých ľudí, aby prišli voliť a sami rozhodli o svojom prezidentovi na päť rokov,“ uviedla pre agentúru SITA podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková ( Hlas-SD ).Prezident musí podľa jej slov v prvom rade reagovať na situáciu, ktorú na Slovensku máme.„Dnes je evidentné, že na Slovensku je veľmi rozdelená spoločnosť. Preto to nemôže byť prezident ľavice alebo pravice, ale prezident všetkých ľudí. Jeho úlohou bude určite upokojiť situáciu a predstaviť víziu, ktorá Slovensko spojí a posunie dopredu," pripomenula.Myslí si, že nový prezident by nemal pokračovať v tradícii prezidentky Zuzany Čaputovej , ktorá jednoznačne zastávala podľa Sakovej svoju politickú líniu a napríklad odmietla vypísať referendum, po ktorom volalo viac ako pol milióna Slovákov. Teda nemal by od začiatku hovoriť, že chce pôsobiť ako opozícia voči vláde.„Rovnako je dôležité, aby jednoznačne obhajoval pozície Slovenska a Slovákov nielen doma, ale aj v zahraničí. Pre mňa je, napríklad, problém, ak Ivan Korčok sedel vo vláde, ktorá opakovane schvaľovala kolá plošného testovania ľudí počas pandémie COVID-19 . Ľudia by sa, aj na základe jeho osobnej histórie, mali mať možnosť spoľahnúť na to, že prezident nebude súhlasiť vždy so všetkým, čo mu príde z Bruselu alebo Ameriky, ale bude mať vlastný suverénny názor," zdôraznila.Saková v odpovedi na otázku, či bude mať ambíciu stať sa predsedníčkou strany Hlas-SD, resp. aj parlamentu, nebola konkrétna. Strana Hlas-SD podľa nej jasne definovala, z akého okruhu ľudí sa bude v prípade úspechu Pellegriniho voliť predseda strany aj Národnej rady SR „Rozhodujúcim kritériom nebude to, či je to najlepšie pre niektorého z nás osobne, ale v prvom rade zohľadníme potreby Slovenska. Na druhom mieste je splnenie nášho volebného programu, ktorý sme ľudom dali a podľa toho vyberieme nového predsedu strany aj Národnej rady," uzavrela Saková.