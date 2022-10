Matovič v statuse poprel, že prirovnal liberálnych novinárov k Hitlerovým novinárom

4.10.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič OĽaNO ) pozval „poctivých novinárov" k okrúhlemu stolu na tému Sloboda a zodpovednosť médií. Ospravedlnil sa im tiež za svoje tvrdenia. Urobil tak prostredníctvom statusu na sociálnej sieti.Dodal ale, že sa nemieni ospravedlňovať tým, pri ktorých trafil klinec po hlavičke, čiže ľuďom, ktorí sa za status novinára iba skrývajú, no nezvládajú svoje poslanie a nedokážu hľadať pravdu a podať ju divákom a čitateľom.Šéf rezortu financií v statuse poprel, že prirovnal liberálnych novinárov k Hitlerovým novinárom. Rovnako poprel, že by povedal, že sa všetci slovenskí novinári dajú kúpiť za 500 eur. Toto tvrdenie mu podľa neho pripísal i šéfredaktor Denníka N, ktorý sa už za to ospravedlnil na sociálnej sieti.Predseda hnutia OĽaNO dodal, že si cení prácu poctivých novinárov. Záleží mu tiež na ich poslaní a význame pre demokratické Slovensko. Funkčné a objektívne médiá považuje za bariéru na ochranu demokracie proti hoaxom a hlúpostiam zo sociálnych sietí.Dodal, že nechce vidieť Slovensko na konci rebríčka dôvery v klasické médiá, a aj preto túto celospoločenskú tému otvoril, hoci to urobil „bágrom".