Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Matoviča bude riešiť výbor pre jeho nemiestne správanie a slovné ataky na chodbe parlamentu. Šéf Hnutia Slovensko to označil za šikanu – VIDEO
Matovič však ďalej provokoval aj na utorkovej schôdzi parlamentu. Napriek tomu, že v Národnej rady SR platí od 15. mája nový rokovací poriadok, šéf
Zdroj: SITA.sk - Matoviča bude riešiť výbor pre jeho nemiestne správanie a slovné ataky na chodbe parlamentu. Šéf Hnutia Slovensko to označil za šikanu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Napriek tomu, že v Národnej rady SR platí od 15. mája nový rokovací poriadok, šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič ho už stihol aj porušiť.
Slovné ataky a vulgarizmy
V pondelok v budove Národnej rady mal mať Smer-SD tlačovú konferenciu, kedy sa na chodbe nečakane objavil Igor Matovič. „Zločinec! Policajný prezident a kryl vraždu!“ zakričal Matovič na podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara.
Šéf Hnutia Slovensko mal však nemiestne výroky aj na adresu prítomného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča po tom, ako ten Matovičovi povedal, že by sa mal liečiť. „Ty sa lieč a prestaň piť. Trošku menej kokaínu, dobre? Si moc bledý,“ zakričal opozičný politik za Takáčom, ktorý už vchádzal do tlačovej miestnosti.
Matoviča bude riešiť výbor
Pred utorkovou schôdzou parlamentu sme sa v súvislosti s Matovičovým výstupom pýtali podpredsedu parlamentu, či nový rokovací poriadok rieši nežiaduce správanie poslancov aj na chodbe, alebo vyslovene platí len v pléne Národnej rady.
„Pri zmenách rokovacieho poriadku sme schválili aj etický kódex, ktorý sa zameriava na správanie sa poslancov nielen v pléne a v budove Národnej rady, ale všeobecne aj na verejnosti," povedal Gašpar pre SITA.
„Včerajšie vyjadrenia Igora Matoviča považujem za hysterické a neprislúchajúce normálnemu človeku,“ pokračoval ďalej Gašpar s tým, že výroky šéfa Hnutia Slovensko bude pravdepodobne riešiť aj mandátový a imunitný výbor.
„A keď sme už pri tejto téme, chcel by som sa priznať, že som kryl aj vraždu amerického prezidenta Kennedyho a pokus o vraždu amerického prezidenta Trumpa, ak by náhodou ešte mal niekto potrebu sa vyjadrovať k nejakým nezmyslom…“ uviedol tiež Gašpar, čím narážal na výroky Zoltána Andruskóa, ktorý tvrdí, že Tibor Gašpar mu mal vraj cez iného človeka odkázať, aby nevypovedal o vražde hurbanovského exprimátora Basternáka, lebo skončí ako on.
Notebook s nálepkami
Matovič však ďalej provokoval aj na utorkovej schôdzi parlamentu. Do rokovacej sály prišiel s notebookom, na ktorom mal nalepený obrázok šaša – alebo gašparka a nápis: „Kryje vraha“.
„Nech sa páči, keď ma bude nejaký zločinec naháňať pred mandátový a imunitný výbor, nebude to prvýkrát. Gašpar mi to už urobil párkrát. Mne dal pokutu 12-tisíc euro za to, že som povedal, že je obžalovaný zo zosnovania zločineckej skupiny. Michalovi Šipošovi dal 12-tisíc eur pokutu za to, že si dal tričko (s nápisom): Ľuďom zvýšili dane, sebe platy. 12-tisíc eur v čudu," povedal Matovič novinárom.
„Títo mafiáni sa nezastavia pred ničím. Oni budú pokračovať a myslia si, že nás došikanujú k tomu, že my potom prestaneme hovoriť pravdu. Ale to sa veľmi mýlia,“ vyhlásil na záver.
Zdroj: SITA.sk - Matoviča bude riešiť výbor pre jeho nemiestne správanie a slovné ataky na chodbe parlamentu. Šéf Hnutia Slovensko to označil za šikanu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vodári v Bratislave upozorňujú na zvýšený odber vody pri napúšťaní bazénov
Vodári v Bratislave upozorňujú na zvýšený odber vody pri napúšťaní bazénov
Slovenskí podnikatelia varujú pred úpadkom krajiny, firmy kritizujú dane, byrokraciu aj drahé energie
Slovenskí podnikatelia varujú pred úpadkom krajiny, firmy kritizujú dane, byrokraciu aj drahé energie