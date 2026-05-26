 Utorok 26.5.2026
 Meniny má Dušan
26. mája 2026

Matoviča bude riešiť výbor pre jeho nemiestne správanie a slovné ataky na chodbe parlamentu. Šéf Hnutia Slovensko to označil za šikanu – VIDEO


Matovič však ďalej provokoval aj na utorkovej schôdzi parlamentu. Napriek tomu, že v Národnej rady SR platí od 15. mája nový rokovací poriadok, šéf



26.5.2026 (SITA.sk) - Matovič však ďalej provokoval aj na utorkovej schôdzi parlamentu.


Napriek tomu, že v Národnej rady SR platí od 15. mája nový rokovací poriadok, šéf Hnutia Slovensko  Igor Matovič ho už stihol aj porušiť.

Slovné ataky a vulgarizmy


V pondelok v budove Národnej rady mal mať Smer-SD tlačovú konferenciu, kedy sa na chodbe nečakane objavil Igor Matovič. „Zločinec! Policajný prezident a kryl vraždu!“ zakričal Matovič na podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara.

Šéf Hnutia Slovensko mal však nemiestne výroky aj na adresu prítomného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča po tom, ako ten Matovičovi povedal, že by sa mal liečiť. „Ty sa lieč a prestaň piť. Trošku menej kokaínu, dobre? Si moc bledý,“ zakričal opozičný politik za Takáčom, ktorý už vchádzal do tlačovej miestnosti.



Matoviča bude riešiť výbor


Pred utorkovou schôdzou parlamentu sme sa v súvislosti s Matovičovým výstupom pýtali podpredsedu parlamentu, či nový rokovací poriadok rieši nežiaduce správanie poslancov aj na chodbe, alebo vyslovene platí len v pléne Národnej rady.

„Pri zmenách rokovacieho poriadku sme schválili aj etický kódex, ktorý sa zameriava na správanie sa poslancov nielen v pléne a v budove Národnej rady, ale všeobecne aj na verejnosti," povedal Gašpar pre SITA.



„Včerajšie vyjadrenia Igora Matoviča považujem za hysterické a neprislúchajúce normálnemu človeku,“ pokračoval ďalej Gašpar s tým, že výroky šéfa Hnutia Slovensko bude pravdepodobne riešiť aj mandátový a imunitný výbor.

„A keď sme už pri tejto téme, chcel by som sa priznať, že som kryl aj vraždu amerického prezidenta Kennedyho a pokus o vraždu amerického prezidenta Trumpa, ak by náhodou ešte mal niekto potrebu sa vyjadrovať k nejakým nezmyslom…“ uviedol tiež Gašpar, čím narážal na výroky Zoltána Andruskóa, ktorý tvrdí, že Tibor Gašpar mu mal vraj cez iného človeka odkázať, aby nevypovedal o vražde hurbanovského exprimátora Basternáka, lebo skončí ako on.

Notebook s nálepkami


Matovič však ďalej provokoval aj na utorkovej schôdzi parlamentu. Do rokovacej sály prišiel s notebookom, na ktorom mal nalepený obrázok šaša – alebo gašparka a nápis: „Kryje vraha“.

„Nech sa páči, keď ma bude nejaký zločinec naháňať pred mandátový a imunitný výbor, nebude to prvýkrát. Gašpar mi to už urobil párkrát. Mne dal pokutu 12-tisíc euro za to, že som povedal, že je obžalovaný zo zosnovania zločineckej skupiny. Michalovi Šipošovi dal 12-tisíc eur pokutu za to, že si dal tričko (s nápisom): Ľuďom zvýšili dane, sebe platy. 12-tisíc eur v čudu," povedal Matovič novinárom.



„Títo mafiáni sa nezastavia pred ničím. Oni budú pokračovať a myslia si, že nás došikanujú k tomu, že my potom prestaneme hovoriť pravdu. Ale to sa veľmi mýlia,“ vyhlásil na záver.


Zdroj: SITA.sk - Matoviča bude riešiť výbor pre jeho nemiestne správanie a slovné ataky na chodbe parlamentu. Šéf Hnutia Slovensko to označil za šikanu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

