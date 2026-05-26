|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 26.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dušan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. mája 2026
Slovenskí podnikatelia varujú pred úpadkom krajiny, firmy kritizujú dane, byrokraciu aj drahé energie
Tagy: Atómová elektráreň V2 Jaslovské Bohunice Ekonomika SR Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidácia ministerka hospodárstva Predseda SOPK Premiér Slovenskej republiky
Zástupcovia podnikateľov upozornili na dlhodobé zhoršovanie konkurencieschopnosti krajiny, rastúcu administratívnu záťaž, vysoké dane či odliv mladých ľudí do zahraničia.
Zdieľať
26.5.2026 (SITA.sk) - Zástupcovia podnikateľov upozornili na dlhodobé zhoršovanie konkurencieschopnosti krajiny, rastúcu administratívnu záťaž, vysoké dane či odliv mladých ľudí do zahraničia.
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) na utorkovom zhromaždení delegátov v Bratislave otvorene pomenovala rastúce problémy slovenskej ekonomiky aj podnikateľského prostredia. Zástupcovia podnikateľov upozornili na dlhodobé zhoršovanie konkurencieschopnosti krajiny, rastúcu administratívnu záťaž, vysoké dane či odliv mladých ľudí do zahraničia. Súčasťou podujatia bolo aj vystúpenie premiéra Roberta Fica a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej.
Predseda SOPK Peter Mihók vo svojom obsiahlom príhovore kritizoval smerovanie Európy aj Slovenska. Tvrdí, že svet vstúpil do obdobia neistoty, polarizácie a ekonomického oslabovania Európy, ktorá podľa neho prehráva v globálnej konkurencii s ázijsko-pacifickým regiónom. "Veľké témy neriešime, ale pseudotémy nám nebezpečne pribúdajú. Nehľadáme to, čo nás spája, ale to, čo nás rozdeľuje," vyhlásil Mihók.
Podľa predsedu komory sa Európska únia vzdialila od pôvodnej myšlienky hospodárskej spolupráce a namiesto podpory produktivity a inovácií vytvorila nadmerne regulované prostredie. Kritizoval rast byrokracie v Bruseli aj dôraz na regulácie namiesto podpory konkurencieschopnosti. "V Európskej únii má regulácia prednosť pred inováciami, dohľad pred tvorivosťou. Vychovávame nie budovateľov a tvorcov, ale compliance špecialistov, audítorov či konzultantov ochrany dát," uviedol.
SOPK zároveň upozornila, že Slovensko ako otvorená ekonomika mimoriadne citlivo reaguje na vývoj v zahraničí. Export tvorí približne 90 percent slovenského HDP, pričom spomaľovanie európskej ekonomiky, najmä Nemecka, sa okamžite prenáša aj do domácej ekonomiky. Delegáti komory v prijatom komuniké konštatovali, že podnikateľské prostredie na Slovensku patrí podľa ich prieskumov k najhorším od roku 1998.
Podnikatelia zároveň podporili snahu vlády konsolidovať verejné financie, no kritizujú spôsob, akým sa tak deje. Tvrdia, že hlavné náklady konsolidácie znášajú firmy prostredníctvom vyšších daní, odvodov a regulačných poplatkov. Komora preto opätovne vyzvala na zníženie daňového a odvodového zaťaženia práce, zrušenie dane z finančných transakcií, zníženie administratívy a zrýchlenie digitalizácie verejnej správy.
Výraznú kritiku smerovala SOPK aj na fungovanie štátu a verejnej správy. Mihók upozornil, že Slovensko má príliš rozsiahlu a neefektívnu verejnú správu, ktorá podľa podnikateľov neposkytuje služby primerané tomu, koľko peňazí štát od ekonomiky vyberá. Komora preto žiada otvorenie diskusie o zásadnej redukcii územného členenia štátu aj efektívnejšom fungovaní samospráv.
Za jednu z najväčších výziev považujú podnikatelia ceny energií. Podľa SOPK je neakceptovateľné, aby Slovensko vyrábalo elektrinu za relatívne nízke náklady, prevažne bez emisií, no firmy aj domácnosti platili výrazne vyššie koncové ceny. Mihók zároveň vyzval vládu, aby v Európskej únii dôraznejšie presadzovala potrebu zastavenia hospodárskeho úpadku Európy, zmeny migračnej politiky a prehodnotenia cieľov Green Dealu.
Silnou témou bola aj strata ľudského kapitálu. Podľa Mihóka Slovensko investuje značné prostriedky do vzdelávania, no veľká časť absolventov následne odchádza pracovať do zahraničia. "My znášame náklady, ale benefity berú iní,"skonštatoval.
Premiér Robert Fico vo svojom vystúpení vyzval podnikateľov na spoluprácu s vládou. "Poďme spolupracovať a nie bojovať. Buď budeme spolu hovoriť a hľadať riešenia, alebo pôjdeme do konfliktov," povedal predseda vlády.
Fico zároveň upozornil na problémy so šedou ekonomikou a výberom daní. Tvrdí, že až 65 percent živnostníkov nezaplatilo žiadnu daň a šedá ekonomika predstavuje približne 17 miliárd eur. "Na Slovensku je národný šport neplatiť dane," vyhlásil prezident Donald Trump.
Odmietol však pohľad, podľa ktorého je Slovensko krajinou bez perspektívy. Zdôraznil, že nezamestnanosť je pod štyrmi percentami, inflácia sa za posledných 15 mesiacov výrazne zmiernila a obyvatelia mali vlani podľa neho najvyššie príjmy v histórii krajiny.
Premiér sa venoval aj energetike a konkurencieschopnosti Európskej únie. Za najväčší problém označil vysoké ceny elektriny a kritizoval systém emisných povoleniek. Zároveň pripomenul, že Slovensko vyrába približne 85 percent elektriny bez emisií a je čistým exportérom elektrickej energie. "Za jedno z najsprávnejších rozhodnutí považujem dostavbu tretieho a štvrtého bloku Mochoviec," uviedol Fico. Dodal, že Slovensko plánuje aj nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach, keďže rozvoj dátových centier, umelej inteligencie či elektromobility si bude vyžadovať ďalšie energetické zdroje.
Zhromaždenie SOPK tak ukázalo výrazné napätie medzi podnikateľským sektorom a štátom v otázke budúceho smerovania ekonomiky. Kým vláda hovorí o stabilite a potrebe konsolidácie, podnikatelia upozorňujú na rastúce náklady, slabnúcu konkurencieschopnosť a nedostatok systémových reforiem, ktoré by podľa nich dokázali naštartovať ekonomický rast a obnoviť dôveru firiem v podnikateľské prostredie na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí podnikatelia varujú pred úpadkom krajiny, firmy kritizujú dane, byrokraciu aj drahé energie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) na utorkovom zhromaždení delegátov v Bratislave otvorene pomenovala rastúce problémy slovenskej ekonomiky aj podnikateľského prostredia. Zástupcovia podnikateľov upozornili na dlhodobé zhoršovanie konkurencieschopnosti krajiny, rastúcu administratívnu záťaž, vysoké dane či odliv mladých ľudí do zahraničia. Súčasťou podujatia bolo aj vystúpenie premiéra Roberta Fica a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej.
Kritika smerovania Európy aj Slovenska
Predseda SOPK Peter Mihók vo svojom obsiahlom príhovore kritizoval smerovanie Európy aj Slovenska. Tvrdí, že svet vstúpil do obdobia neistoty, polarizácie a ekonomického oslabovania Európy, ktorá podľa neho prehráva v globálnej konkurencii s ázijsko-pacifickým regiónom. "Veľké témy neriešime, ale pseudotémy nám nebezpečne pribúdajú. Nehľadáme to, čo nás spája, ale to, čo nás rozdeľuje," vyhlásil Mihók.
Podľa predsedu komory sa Európska únia vzdialila od pôvodnej myšlienky hospodárskej spolupráce a namiesto podpory produktivity a inovácií vytvorila nadmerne regulované prostredie. Kritizoval rast byrokracie v Bruseli aj dôraz na regulácie namiesto podpory konkurencieschopnosti. "V Európskej únii má regulácia prednosť pred inováciami, dohľad pred tvorivosťou. Vychovávame nie budovateľov a tvorcov, ale compliance špecialistov, audítorov či konzultantov ochrany dát," uviedol.
Najhoršie prostredie od roku 1998
SOPK zároveň upozornila, že Slovensko ako otvorená ekonomika mimoriadne citlivo reaguje na vývoj v zahraničí. Export tvorí približne 90 percent slovenského HDP, pričom spomaľovanie európskej ekonomiky, najmä Nemecka, sa okamžite prenáša aj do domácej ekonomiky. Delegáti komory v prijatom komuniké konštatovali, že podnikateľské prostredie na Slovensku patrí podľa ich prieskumov k najhorším od roku 1998.
Podnikatelia zároveň podporili snahu vlády konsolidovať verejné financie, no kritizujú spôsob, akým sa tak deje. Tvrdia, že hlavné náklady konsolidácie znášajú firmy prostredníctvom vyšších daní, odvodov a regulačných poplatkov. Komora preto opätovne vyzvala na zníženie daňového a odvodového zaťaženia práce, zrušenie dane z finančných transakcií, zníženie administratívy a zrýchlenie digitalizácie verejnej správy.
Kritika smerovala aj na fungovanie štátu
Výraznú kritiku smerovala SOPK aj na fungovanie štátu a verejnej správy. Mihók upozornil, že Slovensko má príliš rozsiahlu a neefektívnu verejnú správu, ktorá podľa podnikateľov neposkytuje služby primerané tomu, koľko peňazí štát od ekonomiky vyberá. Komora preto žiada otvorenie diskusie o zásadnej redukcii územného členenia štátu aj efektívnejšom fungovaní samospráv.
Za jednu z najväčších výziev považujú podnikatelia ceny energií. Podľa SOPK je neakceptovateľné, aby Slovensko vyrábalo elektrinu za relatívne nízke náklady, prevažne bez emisií, no firmy aj domácnosti platili výrazne vyššie koncové ceny. Mihók zároveň vyzval vládu, aby v Európskej únii dôraznejšie presadzovala potrebu zastavenia hospodárskeho úpadku Európy, zmeny migračnej politiky a prehodnotenia cieľov Green Dealu.
Silnou témou bola aj strata ľudského kapitálu. Podľa Mihóka Slovensko investuje značné prostriedky do vzdelávania, no veľká časť absolventov následne odchádza pracovať do zahraničia. "My znášame náklady, ale benefity berú iní,"skonštatoval.
Fico vyzval firmy na spoluprácu
Premiér Robert Fico vo svojom vystúpení vyzval podnikateľov na spoluprácu s vládou. "Poďme spolupracovať a nie bojovať. Buď budeme spolu hovoriť a hľadať riešenia, alebo pôjdeme do konfliktov," povedal predseda vlády.
Fico zároveň upozornil na problémy so šedou ekonomikou a výberom daní. Tvrdí, že až 65 percent živnostníkov nezaplatilo žiadnu daň a šedá ekonomika predstavuje približne 17 miliárd eur. "Na Slovensku je národný šport neplatiť dane," vyhlásil prezident Donald Trump.
Premiér hovoril aj o energiách
Odmietol však pohľad, podľa ktorého je Slovensko krajinou bez perspektívy. Zdôraznil, že nezamestnanosť je pod štyrmi percentami, inflácia sa za posledných 15 mesiacov výrazne zmiernila a obyvatelia mali vlani podľa neho najvyššie príjmy v histórii krajiny.
Premiér sa venoval aj energetike a konkurencieschopnosti Európskej únie. Za najväčší problém označil vysoké ceny elektriny a kritizoval systém emisných povoleniek. Zároveň pripomenul, že Slovensko vyrába približne 85 percent elektriny bez emisií a je čistým exportérom elektrickej energie. "Za jedno z najsprávnejších rozhodnutí považujem dostavbu tretieho a štvrtého bloku Mochoviec," uviedol Fico. Dodal, že Slovensko plánuje aj nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach, keďže rozvoj dátových centier, umelej inteligencie či elektromobility si bude vyžadovať ďalšie energetické zdroje.
Zhromaždenie SOPK tak ukázalo výrazné napätie medzi podnikateľským sektorom a štátom v otázke budúceho smerovania ekonomiky. Kým vláda hovorí o stabilite a potrebe konsolidácie, podnikatelia upozorňujú na rastúce náklady, slabnúcu konkurencieschopnosť a nedostatok systémových reforiem, ktoré by podľa nich dokázali naštartovať ekonomický rast a obnoviť dôveru firiem v podnikateľské prostredie na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí podnikatelia varujú pred úpadkom krajiny, firmy kritizujú dane, byrokraciu aj drahé energie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Atómová elektráreň V2 Jaslovské Bohunice Ekonomika SR Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konsolidácia ministerka hospodárstva Predseda SOPK Premiér Slovenskej republiky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Matoviča bude riešiť výbor pre jeho nemiestne správanie a slovné ataky na chodbe parlamentu. Šéf Hnutia Slovensko to označil za šikanu – VIDEO
Matoviča bude riešiť výbor pre jeho nemiestne správanie a slovné ataky na chodbe parlamentu. Šéf Hnutia Slovensko to označil za šikanu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Von der Leyenová obvinila Rusko z destabilizácie Pobaltia dronmi
Von der Leyenová obvinila Rusko z destabilizácie Pobaltia dronmi