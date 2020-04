Matovičova vláda plánuje v súdnictve veľké zmeny v záujme obnovy dôvery v právny štát

Vláda SR, Národná rada SR a Kancelária prezidenta SR budú môcť navrhovať za členov Súdnej rady SR iba takých kandidátov, ktorí nie sú súčasťou súdnictva.

Kabinet premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) podľa Programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré v nedeľu vláda schválila, plánuje modernizovať celý justičný systém a vytvoriť tiež najvyšší správny súd, ktorý by riešil aj delikty sudcov.

Z dokumentu, ktorý je dostupný na oficiálnej stránke Úradu vlády SR tiež vyplýva, že v dohľadnej dobe v oblasti justície predloží ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) rozsiahly návrh ústavného zákona.

Nové pravidlá v justícii

Opatrenia aj pravidlá

Veková hranica sudcov

19.4.2020 -V ňom budú napríklad stanovené nové pravidlá pri menovaní členov súdnej rady. „Vláda SR v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície presadí ústavný zákon v oblasti justície, reformu súdnej mapy, efektívny zákon o zaisťovaní majetku a trestný čin prikrmovania,“ uvádza dokument.Trestný čin „prikrmovania“ prinesie možnosť stíhania aj v prípadoch, že nepôjde len o finančný úplatok, ale aj o iné zvýhodňovanie, a to napríklad formou darov či pozorností.Návrh ústavného zákona bude obsahovať napríklad zloženie rady, kde bude zahrnutý aj takzvaný regionálny princíp. V praxi by tak v rámci deviatich kandidátov, ktorých vyberajú sudcovia, mohli mať zastúpenie všetky vyššie územné celky.Novinkou má byť aj profesionalizovanie členstva v rade pre tých, ktorí nie sú sudcami. Avizovaným opatrením bude aj preverovanie sudcov z pohľadu ich majetkových pomerov.Tieto previerky bude vykonávať práve súdna rada a týkať sa budú aj najbližších príbuzných sudcov. Kabinet premiéra Matoviča sa vráti aj k pravidlám voľby ústavných sudcov.„Návrh tiež obsahuje reformu zloženia Ústavného súdu SR s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov, ako aj s brzdou proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie, aby nebola väčšina ústavných sudcov volená jednou garnitúrou, pričom reforma bude zahŕňať verejnú voľbu sudcov a požiadavku na ich vysoký morálny a odborný kredit,“ dodáva materiál.Vláda chce tiež zrušiť povinnosť súhlasu ústavného súdu v prípade návrhu na vzatie do väzby sudcu alebo generálneho prokurátora.Návrh ústavných zmien prinesie aj dodržiavanie vekovej hranice, ktorá je stanovená na odchod sudcov do dôchodku. V prípade sudcov všeobecných súdov sa nezmení zo súčasných 65 rokov. Pri ústavných sudcoch bude hranica 70 rokov.Šéfka rezortu justície Kolíková navrhuje aj vytvorenie najvyššieho správneho súdu, ktorý by však nefungoval iba pri disciplinárnych prešľapoch u sudcov, ale aj advokátov, notárov, prokurátorov či iných právnických profesií.Programové vyhlásenie tiež obsahuje viacero zmien, napríklad reformu takzvanej súdnej mapy, ktorá má súdy špecializovať, ale aj zavedenie časových rámcov, ktoré budú dohliadať na rozhodovanie sudcov. Vláda plánuje zmeniť aj výberové procesy pri viacerých právnických odvetviach.Chce tiež vytvoriť priestor na to, aby mala verejnosť zastúpenie vo výberových komisiách.