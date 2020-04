Programové vyhlásenie vlády 2020: Matovičova vláda schválila svoje programové vyhlásenie, má 121 strán (video)

Jej cieľom je tiež zabezpečiť kvalitné vzdelanie, včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť má byť základ.

Návrh programového vyhlásenia predložil na jej nedeľňajšie rokovanie premiér Igor Matovič (OĽaNO). So schváleným programovým vyhlásením predstúpi vláda pred parlament a požiada ho o vyslovenie dôvery na schôdzi v pondelok 20. apríla o 13:00.

Video: Tlačová konferencia

Dobrí hospodári

Podľa programového vyhlásenia si je Matovičov kabinet vedomý, že napriek ťaživej situácii nemôže čakať očista Slovenska a sľúbené zmeny pred voľbami do konca súčasnej krízy spôsobenej koronavírusom.

„Predkladáme preto toto programové vyhlásenie, ktoré je najambicióznejším plánom na zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho histórii. Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať,“ zdôrazňujú členovia vlády.

K verejným financiám a štátnemu majetku plánujú pristupovať ako „dobrí hospodári”. Nebudú vraj tolerovať žiadnu korupciu. Sľubujú zabezpečenie dôslednej rovnosti pred zákonom a skutky, na základe ktorých sa zvýši dôvera ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú.

„Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť bude základ a výborné vzdelanie cieľ. Vytvoríme atraktívne podnikateľské prostredie s cieľom, aby zamestnanci mali dobrú prácu za férovú mzdu. Chceme Slovensko vnútorne súdržné, silné a sociálne spravodlivé,“ približujú vládni predstavitelia.

Chudobní, chorí a starší

Osobitnú pozornosť chcú venovať chudobným, chorým a slabším. Plánujú zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska a nastaviť spravodlivý systém podpory poľnohospodárov.

„Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového konania. Zmysluplnou informatizáciou premeníme Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu. Efektívnym využívaním fondov Európskej únie znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch,“ píše vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Vláda je povinná do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred Národnú radu SR (NR SR), predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Vyplýva to z Ústavy SR. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu Igora Matoviča 21. marca. To, že je vláda zodpovedná parlamentu, je jedným zo základných znakov parlamentnej demokracie na Slovensku.

Parlament jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru. „Vláda môže kedykoľvek požiadať NR SR o vyslovenie dôvery. Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde,“ píše sa v Ústave SR. Parlament môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády, v takom prípade ho z funkcie odvoláva prezident republiky.





