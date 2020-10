Matovičova vláda schválila zákaz zhromažďovania nad šesť osôb, má to však aj výnimku

Na Slovensku bude od utorka (13. 10.) platiť zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti. Rozhodla o tom v pondelok vláda SR. Dôvodom je zhoršenie pandémie nového koronavírusu v krajine.





"Uvedomujeme si, že v tejto situácii je veľmi nevyhnutné obmedziť mobilitu a socializáciu ľudí na miestach, kde to nie je nevyhnutné," skonštatoval po nedeľnom (11. 10.) rokovaní ústredného krízového štábu minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Pracujúcim a študentom sa má podľa neho umožniť chodiť do práce a do školy, avšak všetky ostatné činnosti sa musia obmedziť na úplné minimum.V čase aktuálne vyhláseného núdzového stavu pre druhú vlnu pandémie nového koronavírusu môže vláda v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť či zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať, či zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním. Opatrením nie je dotknutá právomoc Úradu verejného zdravotníctva regulovať konanie hromadných podujatí, a to obmedziť či zákazať ich.Na Slovensku sa v nedeľu prijali prísnejšie opatrenia v dôsledku výrazného nárastu počtu nakazených novým koronavírusom. Od pondelka prechádzajú stredné školy na dištančnú výučbu. Od štvrtka (15. 10.) majú začať platiť opatrenia ako povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, zákaz hromadných podujatí, reštaurácie budú môcť podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia bude možná len v exteriéri. Zatvoria sa fitnescentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská či sauny. Obchody s potravinami a drogériou budú musieť vymedziť čas nákupu pre seniorov. Obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách.Prísnejšie opatrenia budú podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) platiť, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod 500. Zároveň upozornil, že Slovensko sa momentálne snaží zatiahnuť poslednú záchrannú brzdu. Ak nezafunguje, krajinu podľa predsedu vlády čaká lockdown ako v Izraeli.