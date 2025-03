Matovičovci idú po krku Kaliňákovi, na zvolanie mimoriadnej schôdze im chýbajú iba tri podpisy – VIDEO

Matovič: Kaliňák úmyselne porušil zákon

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zabúda sa na premiéra Roberta Fica





Kaliňák ešte v piatok 14. marca zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom zdôrazňuje, že má dosť peňazí na to, aby si kúpil vilu v Chorvátsku, a tiež sa snaží vysvetliť, prečo ju už niekoľko rokov neuvádza v majetkovom priznaní.



„Podnikám už od 10. júna 1990 a počas mojej politickej kariéry som pravidelne zverejňoval aj majetkové priznania, v ktorých som uverejnil príjmy v hodnote niekoľko miliónov eur, ktoré som mal zo svojich obchodných firiem, podielov a akcií, a zaplatil som státisíce eur na daniach. Aj tento rok zaplatím na daniach z príjmu viac ako pol milióna eur,“ povedal.



Dodal, že jeho deti majú problémy s respiračnými ochoreniami, preto začala jeho manželka pred vyše šiestimi rokmi hľadať prostredie, ktoré by im vedelo pomôcť.



Starší dom s dvoma apartmánmi si postupne zrekonštruovali. Pre ochranu súkromie svojej rodiny sa Kaliňák podľa svojich slov rozhodol, že informáciu o tejto nehnuteľnosti neuvedie do majetkového priznania svojej manželky, ktorá dom kúpila, keďže jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu tejto nehnuteľnosti. „Vedel som, že pani (Veronika) Remišová je predsedníčkou výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a bolo mi jasné, že zneužije všetky informácie, obzvlášť tie v utajenej časti majetkového priznania,“ tvrdí Kaliňák.



Podľa jeho slov sa jeho obavy naplnili a Remišová informácie poskytla Matovičovi a zároveň sa k zneužitiu svojej funkcie priznala na tlačovej konferencii. „Moje rozhodnutie takto postupovať v majetkovom priznaní bolo teda absolútne správne. V zmysle ústavy som chránil vyšší záujem,“ argumentuje minister. Dodal, že by na svojom postupe nič nemenil, pretože jeho rodina je na prvom mieste.





16.3.2025 (SITA.sk) - Na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi Smer-SD ) potrebuje opozičné hnutie Slovensko už len tri podpisy. Hnutie o tom informovalo s tým, že ak zvyšok opozície podpisy nedodá napriek mimoriadne vážnemu porušeniu zákona zo strany ministra, hnutie spustí petíciu na odvolanie Kaliňáka.Po tom, ako v nedeľu strana Sloboda a Solidarita (SaS) prisľúbila podpisy pod návrh hnutia Slovensko, opozícia disponuje už 27 podpismi na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa pokúsi odvolať ministra obrany za to, že úmyselne zatajil luxusné nehnuteľnosti v Chorvátsku vo svojom majetkovom priznaní.Hnutie v tejto súvislosti stále čaká na vyjadrenie predstaviteľov Progresívneho Slovenska KDH , ktoré má prísť v pondelok 17., resp. v utorok 18. marca.„Bol by som veľmi rád, keby si aj ostatné opozičné strany uvedomili, že to, čomu teraz čelíme, je najväčší podvod, aký kedy politik urobil voči verejnému záujmu. Robert Kaliňák nepovedal, že zabudol uviesť dvojmiliónovú lukratívnu haciendu v majetkovom priznaní, ale priznal, že to urobil úmyselne. Úmyselne porušil ústavný zákon, teda spáchal podvod vo výške miliónov eur. Keď sa mu na to prišlo, tak to zbabelým a podlým spôsobom hodil na svoje dve maloleté deti,“ vyhlásil líder hnutia Slovensko Igor Matovič Ako ďalej povedal, neexistuje krajší a explicitnejší príklad porušenia zákona o ochrane verejného záujmu, ako to, čo urobil Kaliňák. „A ešte sa vysmieva vlastným voličom do očí. Zároveň je to od neho čistý návod na to, aby neplatili dane,“ skonštatoval Matovič. Predseda hnutia Slovensko zároveň pripomenul, že popri Kaliňákovej kauze sa zabúda na premiéra Roberta Fica a jeho vilu v Chorvátsku.„Robert Fico je tri dni ticho a vyhýba sa otázkam. Líže si rany rovnako, ako keď sme identifikovali byt od podvodníka Bašternáka, ktorý si Fico od Bašternáka prenajímal za smiešne nízky nájom a z ktorého sa musel s hanbou vysťahovať,“ pripomenul Matovič.Ako ďalej uviedol, ako jediný využíva predmetnú vilu Robert Fico. „Svedčia o tom mnohé dôkazy, ktoré do seba krásne zapadajú," dodal Matovič.