|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 21.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elvíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. novembra 2025
Matovičovci v prieskume šliapu Hlasu na päty, Progresívne Slovensko si tentokrát pohoršilo najviac
Tagy: Prieskum Volebný prieskum
Ak by sa parlamentné voľby konali uprostred novembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS), volilo by ho 22,1 percenta voličov. Vyplýva to z ...
Zdieľať
21.11.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali uprostred novembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS), volilo by ho 22,1 percenta voličov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Prieskum bol realizovaný 11. až 18. novembra na vzorke 1 015 respondentov.
Za progresívcami sa s výraznejším odstupom umiestnila strana Smer-SD, volilo by ju 16,5 percenta opýtaných. Tretiu priečku so ziskom 10 percent obsadilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika. Za ním skončila strana Hlas-SD, podporilo by ju 9,1 percenta voličov. Tesne za Hlasom skončilo opozičné Hnutie Slovensko, matovičovcov by volilo 8,9 percenta respondentov.
Do parlamentu by sa dostali aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 6,5 percenta voličských hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 6,3 percenta opýtaných a brány Národnej rady SR by tesne prekročili aj mimoparlamentní Demokrati s podporou 5,2 percenta voličov.
Nepodarilo by sa to však Maďarskej aliancii, ktorú by volilo 4,6 percenta opýtaných, ani Slovenskej národnej strane, ktorá by získala hlasy 4,2 percenta opýtaných. Za národniarmi skončilo Hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 2,1 percenta účastníkov prieskumu a dve percentá respondentov by hlasovali za nový politický subjekt Právo na pravdu Zoroslava Kollára.
V medzimesačnom porovnaní si najväčšmi pohoršilo hnutie PS, a to o jeden percentuálny bod. Pol percenta v porovnaní s októbrom stratil aj Smer-SD. Stratu 0,7 percentuálneho bodu zaznamenalo aj hnutie Sme rodina. Mierne si pohoršili aj SNS, kresťanskí demokrati a Hlas-SD. Skokanom mesiaca je Právo na pravdu, ktoré medzimesačne zlepšilo svoj výsledok o 0,9 percentuálneho bodu. O 0,6 percentuálneho bodu narástli aj Hnutie Slovensko a Maďarská aliancia. Mierny nárast (0,2 %) zaznamenali aj Republika a SaS.
Po prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci obsadili 39 kresiel v parlamente. Smer by mal o desať menej, čiže 29 mandátov, a Republiku by v NR SR zastupovalo 18 poslancov. Hlas i matovičovci by získali zhodne po 16 mandátov. SaS by malo v NR SR 12 poslancov, KDH 11 a Demokrati 9.
Súčasné koaličné strany Smer a Hlas by koalíciu nedokázali vyskladať ani s pomocou Republiky, spoločne by mali 63 poslancov. PS, KDH, SaS a Demokrati by mali spolu 71 mandátov, a teda ak by chceli dosiahnuť nadpolovičnú väčšinu v NR SR (viac ako 75 mandátov), potrebovali by aj Igora Matoviča a jeho hnutie. S nimi by mali 87 poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovci v prieskume šliapu Hlasu na päty, Progresívne Slovensko si tentokrát pohoršilo najviac © SITA Všetky práva vyhradené.
Republika stále na treťom mieste
Za progresívcami sa s výraznejším odstupom umiestnila strana Smer-SD, volilo by ju 16,5 percenta opýtaných. Tretiu priečku so ziskom 10 percent obsadilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika. Za ním skončila strana Hlas-SD, podporilo by ju 9,1 percenta voličov. Tesne za Hlasom skončilo opozičné Hnutie Slovensko, matovičovcov by volilo 8,9 percenta respondentov.
Do parlamentu by sa dostali aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 6,5 percenta voličských hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 6,3 percenta opýtaných a brány Národnej rady SR by tesne prekročili aj mimoparlamentní Demokrati s podporou 5,2 percenta voličov.
Nepodarilo by sa to však Maďarskej aliancii, ktorú by volilo 4,6 percenta opýtaných, ani Slovenskej národnej strane, ktorá by získala hlasy 4,2 percenta opýtaných. Za národniarmi skončilo Hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 2,1 percenta účastníkov prieskumu a dve percentá respondentov by hlasovali za nový politický subjekt Právo na pravdu Zoroslava Kollára.
Progresívci si pohoršili
V medzimesačnom porovnaní si najväčšmi pohoršilo hnutie PS, a to o jeden percentuálny bod. Pol percenta v porovnaní s októbrom stratil aj Smer-SD. Stratu 0,7 percentuálneho bodu zaznamenalo aj hnutie Sme rodina. Mierne si pohoršili aj SNS, kresťanskí demokrati a Hlas-SD. Skokanom mesiaca je Právo na pravdu, ktoré medzimesačne zlepšilo svoj výsledok o 0,9 percentuálneho bodu. O 0,6 percentuálneho bodu narástli aj Hnutie Slovensko a Maďarská aliancia. Mierny nárast (0,2 %) zaznamenali aj Republika a SaS.
Po prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci obsadili 39 kresiel v parlamente. Smer by mal o desať menej, čiže 29 mandátov, a Republiku by v NR SR zastupovalo 18 poslancov. Hlas i matovičovci by získali zhodne po 16 mandátov. SaS by malo v NR SR 12 poslancov, KDH 11 a Demokrati 9.
Súčasné koaličné strany Smer a Hlas by koalíciu nedokázali vyskladať ani s pomocou Republiky, spoločne by mali 63 poslancov. PS, KDH, SaS a Demokrati by mali spolu 71 mandátov, a teda ak by chceli dosiahnuť nadpolovičnú väčšinu v NR SR (viac ako 75 mandátov), potrebovali by aj Igora Matoviča a jeho hnutie. S nimi by mali 87 poslancov.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovci v prieskume šliapu Hlasu na päty, Progresívne Slovensko si tentokrát pohoršilo najviac © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Prieskum Volebný prieskum
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Východiskom pre rokovania o mieri na Ukrajine podľa Berlína musí byť terajšia frontová línia
Východiskom pre rokovania o mieri na Ukrajine podľa Berlína musí byť terajšia frontová línia
<< predchádzajúci článok
Opozícia žiada odvolanie Melichera za výroky o Ukrajine, podľa Jakaba je hanbou a bezpečnostným rizikom Slovenska – VIDEO
Opozícia žiada odvolanie Melichera za výroky o Ukrajine, podľa Jakaba je hanbou a bezpečnostným rizikom Slovenska – VIDEO