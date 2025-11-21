Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. novembra 2025

Opozícia žiada odvolanie Melichera za výroky o Ukrajine, podľa Jakaba je hanbou a bezpečnostným rizikom Slovenska – VIDEO


Tagy: Minister obrany SR Odvolanie Opozícia rusko-ukrajinský konflikt štátny tajomník ministerstva obrany

Opozičné strany požadujú odvolanie štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera (Smer-SD) za jeho výroky o tom, že najlepšie ...



65394c7c14c87541755316 676x451 21.11.2025 (SITA.sk) - Opozičné strany požadujú odvolanie štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera (Smer-SD) za jeho výroky o tom, že najlepšie by bolo, keby Ukrajina bola kompletne pod ruským vplyvom. Nominant Smeru sa takto vyjadril v relácii Na telo plus.

Podľa Melichera by malo Ukrajinu ovládať Rusko


Podľa neho by Ukrajina mala mať hranice ako spred roka 2014, ale ovládať by ju malo Rusko. Slovensko by potom malo prístup k lacným energiám a získavali by sme tranzitné poplatky, zdôvodnil.

Podľa štátneho tajomníka by bolo najlepšie, keby Ukrajina bola pod vplyvom Ruska, rovnako ako Bielorusko. Toto sú presne tí ľudia, ktorí nemajú problém napísať pozývací list pre vojská Varšavskej zmluvy, aby prišli na Slovensko. Nemajú problém s tým, že by ruské vojská boli na hranici Slovenska, čo by bolo zásadné ohrozenie bezpečnosti Slovenska," povedal v piatok na tlačovej besede poslanec Hnutia Slovensko Július Jakab. Zdôraznil, že Melicher je hanbou a bezpečnostným rizikom Slovenskej republiky, preto žiadajú jeho odvolanie.

Výrok ministra obrany Kaliňáka


Niekto si povie, že čo tam po tom, že nejaký dilinko si tam niečo porozpráva. Pozor, to je štátny tajomník," povedal líder hnutia Igor Matovič. Pripomenul, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pred časom povedal, že proti Rusom sa netreba brániť, lebo „raz ten Rus odíde“.

Máme teda vo vedení ministerstva dvoch ruských mopslíkov, ktorí hovoria, že keď ten Rus príde, nebojte sa, on znova odíde, lebo už sa nám to raz stalo. Pár desiatok rokov tu pobudne, ale veď potom odíde," poukázal Matovič. Odporučil šéfovi Hlasu Matúšovi Šutajovi Eštokovi, aby „buchol po stole“ a žiadal odvolanie Melichera.

Reagoval aj Šimečka


Vyjadrenia Melichera kritizuje aj líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. „Štátny tajomník obrany Melicher vyhlásil, že Ukrajina by mala byť kompletne pod ruským vplyvom ako Bielorusko. De facto to znamená ruské vojenské základne a armádu na slovenských hraniciach. Neviem, či je tak nekonečne hlúpy, že mu to nedochádza, alebo je ruský agent a myslí to vážne," napísal na sociálnej sieti.

Trúba ruskej propagandy


Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga sú takéto slová priamym spochybňovaním zahraničnopolitickej orientácie Slovenska, ktorá stojí na strane brániacej sa Ukrajiny.

Jeho slová nie sú len diplomatickým prešľapom, je to aj diskvalifikácia na post štátneho tajomníka členského štátu Európskej únie a NATO, myslí si. „Igor Melicher už ani nepredstiera, že nie je hlásnou trúbou ruskej propagandy," vyhlásil Gröhling.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia žiada odvolanie Melichera za výroky o Ukrajine, podľa Jakaba je hanbou a bezpečnostným rizikom Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

